Salone di Ginevra 2024: data, programma, biglietti

Dopo un'assenza di diversi anni, il Salone dell'Auto di Ginevra (GIMS) è pronto a fare ritorno in Svizzera a partire dal 2024. Quest'anno l'edizione si terrà in Qatar dal 7 al 14 ottobre 2023, tuttavia, l'anno prossimo la situazione tornerà alla normalità e l'evento si svolgerà nuovamente nella sua città d'origine. La celebrazione del centenario della fiera avrà luogo dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Come da tradizione, il primo giorno sarà riservato alla stampa, mentre il secondo sarà dedicato ai visitatori VIP. Il grande pubblico avrà l'opportunità di ammirare le nuove vetture dal vivo a partire dal 28 febbraio 2024 e gli organizzatori prevedono una forte affluenza, con la partecipazione di circa 200.000 visitatori.

Il Salone dell'Auto di Ginevra non solo farà ritorno alla sua sede consueta, ma si svolgerà anche nel periodo tradizionale. Quest'anno, lo ricordiamo, si svolgerà ancora presso il Doha Exhibition and Conventions Center (DECC) dal 7 al 14 ottobre 2023.

Mappa

Il Salone di Ginevra 2024 si terrà presso la storica sede del Palaexpo, nelle immediate vicinanze all'aeroporto dell'omonima città. Raggiungere il punto di incontro è estremamente semplice e si può contare sull'ausilio di aerei, treni e, naturalmente, trasporto su gomma. A questo proposito il sito ufficiale evidenziatutte le principali soluzioni, offrendo indicazioni pratiche sia per chi si sposta all'interno della Svizzera, sia per chi proviene da fuori.

Programma

Il programma del Salone di Ginevra 2024 non è stato ancora dettagliato, complici probabilmente i diversi mesi che ancora ci separano. Quello che sappiamo, ad oggi, è che i primi due giorni saranno riservati a giornlisti, addetti del settore e VIP. I visitatori potranno accedere all'esposizione solo a partire da mercoledì 28 febbraio fino al termine della manifestazione (ovvero domenica 3 marzo). L'orario, nelle giornate destinate al pubblico, non è ancora certo ma potrebbe seguire il precedente schema:

giorni infrasettimanali: dalle ore 10:00 alle ore 20:00

sabato e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Si prevede che la manifestazione avrà un elevato numero di adesioni da parte dei brand ed è pertanto lecito attendere anteprime mondiali ed europee, nonché conferenze stanza e dimostrazioni. In occasione del Salone, si attende anche la votazione per la Car of the Year che, storicamente, avviene nelle medesime date e all'interno della kermesse. Natutalmente saranno disponibilo anche brand di accessori legati al settore della mobilità.

Chi sarà presente

Le presenze del Salone di Ginevra 2024 sono state annunciate e, a oggi, si prevede la presentazione di 15 première tra anteprime continentali e mondiali. A popolare la kermesse ci saranno in tutto 29 espositori, ma ben poche case automobilistiche.

Assente tutto il gruppo Stellantis, così come Volkswagen, i brand tedeschi premium e i costruttori giapponesi e coreani. I visitatori potranno vedere le novità di Byd, Dacia, Isuzu, Lucid, MG Motor e Renault. Attesa anche una partecipazione importante da parte di carrozzieri e designer, come ErreErre Fuoriserie, Kimera Automobili, Lazareth, Pininfarina e Totem Automobili.

Biglietto

Il Salone di Ginevra prevede un ticket di ingresso, acquistabile in loco oppure online. I prezzi dei biglietti vanno dai 18 franchi (19 euro), per studenti, under 16, senior e persone con disabilità, ai 25 franchi (quasi 27 euro) del ticket adulti standard; sono previsti sconti per le comitive di 10 o più persone.

Il biglietto riservato ad operatori e personalità del settore (necessario per accedere al Vip Day del 27 febbraio, un giorno prima dell'apertura ufficiale al pubblico) costa ben 90 franchi (96 euro). Gli organizzatori prevedono una affluenza di circa 200.000 visitatori.