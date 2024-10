La polizia sudafricana ha in uso 50 Volkswagen Golf GTI

La polizia di Durban, in Sudafrica, ha acquisito 50 nuove Volkswagen Golf GTI per rafforzare la propria flotta. L'annuncio è stato fatto dal Durban Metro Police Service, che ha mostrato le auto appena consegnate basate sulla versione pre-restyling del modello.

Questa massiccia acquisizione di hot hatch ad alte prestazioni rappresenta un significativo potenziamento per le forze dell'ordine della terza città più popolosa del Sudafrica. Le Golf GTI offrono un mix ideale di praticità, potenza e costi contenuti per l'utilizzo quotidiano in ambito di polizia.

La Golf GTI è un'auto pratica e relativamente economica, ma con potenza sufficiente per inseguimenti e trasporto di sospetti.

Per garantire un uso appropriato di questi veicoli performanti, il dipartimento ha annunciato l'intenzione di istituire corsi di guida avanzata per i propri agenti. In risposta alle preoccupazioni espresse sui social media riguardo le abilità di guida degli agenti, la polizia ha dichiarato:

"La formazione degli agenti per gestire responsabilmente veicoli ad alte prestazioni è cruciale non solo per la loro sicurezza, ma anche per mantenere il rispetto sulle strade. Un addestramento adeguato assicurerà che questi veicoli siano utilizzati efficacemente per l'applicazione della legge senza causare problemi aggiuntivi."

In Sudafrica, il prezzo di una Golf GTI si aggira intorno ai 42.500 dollari prima dell'aggiunta delle dotazioni di polizia. Il modello viene prodotto localmente da Volkswagen, contribuendo all'economia del paese.

Specifiche tecniche e considerazioni

La versione sudafricana della Golf GTI è disponibile solo con cambio automatico DSG, una configurazione che sarà mantenuta anche nel modello aggiornato. Volkswagen ha infatti eliminato il cambio manuale a 6 marce su scala globale, sia per la GTI che per la più potente Golf R.

Sebbene non raggiunga il prestigio di marchi esotici come quelli utilizzati dalla polizia di Dubai, la flotta sudafricana compensa con la quantità di veicoli performanti a disposizione. Questa strategia permette di avere un parco auto efficiente ed economicamente sostenibile per le esigenze quotidiane delle forze dell'ordine.