La prossima BMW M4 potrebbe essere soltanto elettrica

BMW prevede di interrompere la produzione della M4 a combustione interna entro la fine del decennio. La casa automobilistica tedesca non ha infatti in programma di realizzare un successore diretto dell'attuale serie G22 della 4, optando invece per una versione completamente elettrica.

Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nella strategia di BMW per la sua gamma di veicoli ad alte prestazioni. Mentre la M3 continuerà ad essere disponibile sia con motore a combustione che in versione elettrica, la M4 passerà direttamente all'elettrificazione completa. Il motivo risiede nella volontà di BMW di rimodellare la propria lineup in vista della transizione verso la mobilità a zero emissioni.

Attualmente, BMW sta lavorando al design della futura 4 elettrica, la cui variante M dovrebbe debuttare intorno al 2029. Questa nuova M4 elettrica condividerà la powertrain a quattro motori con la M3 elettrica, il cui lancio è previsto due anni prima. Nonostante non siano stati rivelati dettagli tecnici ufficiali, si vocifera che la M3 elettrica possa erogare oltre 1000 cavalli di potenza. Tuttavia, una potenza intorno ai 700 CV appare più plausibile sia per la M3 che per la M4 elettriche, considerando il maggior peso dovuto alle batterie.

L'abbandono della M4 a combustione potrebbe spingere alcuni acquirenti verso altri marchi che continueranno ad offrire coupé sportive tradizionali. Tuttavia, BMW punta a rendere le sue future M elettriche tra le EV più entusiasmanti da guidare sul mercato. La casa bavarese ha già iniziato a stuzzicare l'interesse per la prossima M3 elettrica, evidenziando la sua configurazione a quattro motori con un'unità dedicata per ogni ruota. Questo setup promette una dinamica di guida particolarmente raffinata e prestazioni di alto livello.

La nuova Serie 4 sarà la prima coupé basato sulla piattaforma Neue Klasse di BMW. Il suo debutto è previsto per il 2028, con la variante M che seguirà presumibilmente nel 2029. Per quanto riguarda la Serie 3, la versione elettrica è attesa per il 2026, seguita dalla sua controparte M nel 2027. La Serie 3 di prossima generazione (G50) manterrà invece l'architettura CLAR evoluta, offrendo sia motorizzazioni tradizionali che la nuova M3 a combustione (G84) dal 2028.

Questa strategia di transizione graduale permetterà a BMW di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, mantenendo un'offerta di veicoli ad alte prestazioni sia tradizionali che elettrici per i prossimi anni.