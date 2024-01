La prossima Ferrari non sarà un'automobile, trapelano i primi rumor

Ferrari è conosciuta per la produzione di auto estremamente veloci e, più recentemente, anche di SUV. Tuttavia, in genere associamo il marchio al mondo automobilistico. Ma sembra che Ferrari stia contemplando una nuova avventura nel mondo marittimo, come suggeriscono le immagini e il video teaser apparsi sulla sua pagina Instagram.

L'account Instagram del marchio italiano è stato recentemente aggiornato con una serie di foto che ritraggono un mare agitato, insieme a un breve video che sembra mostrare la pala di un aliscafo. Questi indizi fanno pensare che il celebre cavallino rampante potrebbe presto essere affiancato da un nuovo simbolo: un cavalluccio marino.

Se questo fosse confermato, Ferrari non sarebbe la prima casa automobilistica a estendere la propria presenza al mondo dei natanti. Bentley, Porsche, Lamborghini e Mercedes-AMG, solo per citarne alcuni, hanno già applicato i propri nomi a imbarcazioni. Polestar ha persino applicato la propria tecnologia a un aliscafo.

Questa non sarebbe nemmeno la prima incursione di Ferrari nell'ambito marittimo. Negli anni '50, il fondatore Enzo Ferrari fornì un motore V12 da 4,5 litri, proveniente dalla sua vettura di Formula 1, a Achille Castoldi. Questo motore finì su una barca che stabilì un record di velocità di 242,19 km/h sul Lago d'Iseo. Successivamente, negli anni '90, furono realizzati alcuni motoscafi Riva Ferrari 32 in edizione limitata. Attualmente, Ferrari e Riva sono ancora partner ufficiali, suggerendo la possibile collaborazione in questo nuovo progetto.

Il video teaser sembra indicare che le aziende potrebbero lavorare su un aliscafo, una nave che utilizza ali sott'acqua per sollevare lo scafo dalla superficie, riducendo la resistenza idrodinamica in modo significativo.