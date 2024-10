La rete Supercharger globale di Tesla si espande ancora

Nel terzo trimestre del 2024, la rete di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici Tesla, nota come Supercharger, ha registrato un incremento significativo nel numero di nuove installazioni, con 2,800 nuovi stalli aperti globalmente, segnando una crescita annua del 23%. Questo sviluppo segue un secondo trimestre deludente in cui si era registrata una diminuzione del 31% nei nuovi stalli rispetto all'anno precedente.

Questo rinnovato sviluppo della rete Supercharger di Tesla è una notizia positiva non solo per i proprietari di veicoli Tesla, ma anche per gli utenti di marchi automobilistici come Ford, Rivian e General Motors in Nord America, grazie alla compatibilità delle stazioni con diversi modelli di auto elettriche. Altri produttori di veicoli sono previsti per unirsi alla rete nei prossimi mesi, ampliando ulteriormente l'accesso.

La rete Supercharger è ora aperta a più marchi automobilistici.

In termini di numeri più dettagliati, la crescita delle stazioni Supercharger si è manifestata particolarmente in Nord America. Al termine di settembre 2024, c'erano 2,677 stazioni operative, 125 in più rispetto alla fine del secondo trimestre e 318 in più dall'inizio dell'anno. L'intera rete americana conta quasi 28,000 caricabatterie individuali distribuiti in 2,410 stazioni.

Secondo Supercharge.info, che monitora le attività della rete, ci sono 323 siti in costruzione e altri 1,128 previsti, segnale di un futuro promettente per l'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici.

L'espansione della rete Tesla Supercharger in Europa e nella regione Asia Pacifico contribuisce significativamente al totale globale, con circa 1,300 stazioni in Europa e 2,700 stazioni in Asia, portando il totale globale a 6,683 stazioni operative. Questo dimostra l'impegno di Tesla nel promuovere un'adozione più ampia dei veicoli elettrici su scala internazionale attraverso il potenziamento delle infrastrutture di ricarica.