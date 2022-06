Per le case automobilistiche gli ultimi due anni di produzione sono stati davvero problematici a causa della pandemia di Covid-19, la conseguente crisi dei chip e i problemi della catena di approvvigionamento che hanno devastato il settore. Ora, ad aggravare ulteriormente, c’è la guerra in Ucraina e il ban della Russia; insomma una situazione decisamente poco rosea. Nonostante questi aspetti, la domanda è ancora forte e le aziende stanno lavorando duramente per stare al passo con tutti gli ordini ed evaderli nel più breve tempo possibile.

Pertanto, il marchio tedesco ha annunciato che trasferirà la produzione in eccedenza della 718 Boxster e Cayman nello stabilimento del Gruppo Volkswagen a Osnabruck, in Germania. La produzione è prevista per la metà del prossimo anno, e il produttore ha rassicurato che il trasferimento non influirà sui dipendenti di Zuffenhausen. Tutto questo ha a che fare con la forte domanda di cui gode attualmente il produttore di auto sportive; lo scorso anno, Porsche ha segnato un importante record in termini di vendite raggiungendo l’incredibile cifra di 70.025 veicoli, il che rappresenta un aumento del 22% rispetto ai dati del 2020.

La casa automobilistica ha subito una battuta d’arresto quando la Felicity Ace, una nave cargo con più di 1.000 Porsche a bordo, è affondata nell’Oceano Atlantico. Il dover ricostruire veicoli che erano già pronti da essere consegnati ha rappresentato per Porsche un ulteriore lavoro, in un momento che proprio non era possibile. In ogni caso non è la prima volta che Porsche attua la strategia dell’overflow, già in passato era stata resa possibile a causa di un numero di ordini non previsti per Cayenne.

Nel frattempo, lo stabilimento di Zuffenhausen andrà avanti a pieno regime, costruendo sia i modelli 911 che 718. Il 718, come sappiamo, diventerà presto elettrico così come il SUV compatto Macan. Anche se potrebbe sembrare un’eresia, Porsche ha di recente sottolineato come il 40% delle vendite europee provenga da ibridi plug-in o veicoli elettrici