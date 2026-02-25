Avatar di Ospite Net Hero #480 0
0
ho fatto quel test e onestamente pensavo di andare molto meglio... un po' imbarazzante rendersi conto di quanto ci si sopravvaluti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mr Resetti 37
0
ho fatto quel test e onestamente pensavo di andare molto meglio... un po' imbarazzante rendersi conto di quanto ci si sopravvaluti
C'è modo per una persona qualsiasi di fare quel test?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.