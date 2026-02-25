Nel panorama degli aggiornamenti per Windows 11, spesso dominati da funzionalità di intelligenza artificiale non richieste e da un numero preoccupante di bug, Microsoft ha sorpreso la community con il rilascio dell'aggiornamento KB5077241: nessuna funzione AI integrata a forza, nessun problema noto al momento del rilascio e un elenco di miglioramenti concreti orientati all'esperienza utente. Per chi segue da vicino l'evoluzione del sistema operativo, si tratta di un segnale fondamentale, che da seguito ai report di qualche settimana fa secondo cui Microsoft, finalmente, avrebbe deciso di ascoltare i suoi utenti.

L'aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti Windows 11 come installazione opzionale tramite Windows Update. Chi sceglie di non installarlo manualmente potrà riceverlo automaticamente con il successivo ciclo di aggiornamenti Patch Tuesday, previsto per il 10 marzo. Tra le novità più interessanti c'è il test di velocità della connessione integrato direttamente nella barra delle applicazioni, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Accessibile con un semplice clic destro sull'icona di rete nel pannello di sistema, oppure tramite le impostazioni rapide Wi-Fi e cellulare, la funzione apre il browser predefinito e misura le prestazioni di connessioni Ethernet, Wi-Fi e cellulari. Si tratta di uno strumento utile per diagnosticare problemi di rete senza dover ricorrere a servizi di terze parti come Speedtest.net, particolarmente apprezzabile in un contesto domestico o professionale dove la qualità della connessione incide direttamente sulla produttività.

Sul fronte della sicurezza informatica, l'introduzione nativa di System Monitor (Sysmon) in Windows rappresenta probabilmente la novità più rilevante per amministratori di sistema e professionisti IT. Sysmon, precedentemente distribuito come strumento separato della suite Sysinternals, permette ora di monitorare eventi di sistema per il rilevamento delle minacce direttamente tramite il Registro eventi di Windows, con supporto per file di configurazione personalizzati per filtrare gli eventi di interesse. Integrare Sysmon nativamente nel sistema operativo abbassa significativamente la barriera d'accesso per le organizzazioni che vogliono implementare strategie di sicurezza più robuste senza dipendere da strumenti aggiuntivi.

Con KB5077241, Microsoft integra nativamente System Monitor (Sysmon) in Windows 11, portando funzionalità di monitoraggio avanzato delle minacce direttamente nel sistema operativo senza strumenti di terze parti.

Rilevante per i professionisti è anche l'arrivo del supporto per Remote Server Administration Tools (RSAT) su dispositivi Windows 11 Arm64, una lacuna che penalizzava gli amministratori che avevano adottato hardware basato su architettura ARM. Strumenti come Active Directory Domain Services, Certificate Services, Server Manager, Group Policy Management, DNS Server Tools e DHCP Server Tools sono ora installabili tramite Impostazioni oppure dal Pannello di controllo sotto la voce Funzionalità opzionali di Windows. Per le aziende che stanno valutando la transizione verso dispositivi ARM, questa aggiunta rimuove un ostacolo concreto all'adozione.

L'aggiornamento porta con sé anche la funzione Quick Machine Recovery (QMR), ora abilitata automaticamente sui dispositivi Windows Professional non collegati a un dominio e non gestiti da sistemi di enterprise endpoint management. Questi dispositivi ricevono così le stesse capacità di recupero già disponibili per gli utenti di Windows Home, facilitando il ripristino in scenari di guasto critico. Per le organizzazioni enterprise, QMR rimane disabilitato per impostazione predefinita, richiedendo un'attivazione esplicita da parte degli amministratori.

Non mancano miglioramenti all'esperienza quotidiana: la barra delle applicazioni nella modalità non combinata gestisce ora in modo più intelligente il passaggio delle finestre all'area di overflow, evitando che gruppi interi di finestre si spostino anche quando solo alcune non trovano spazio. Anche File Explorer beneficia di ottimizzazioni concrete: l'opzione "Estrai tutto" appare ora nella barra dei comandi quando si naviga in cartelle di archivi non ZIP, e l'apertura di una nuova finestra tenendo premuto Shift o usando il tasto centrale del mouse funziona finalmente in modo affidabile. Il supporto per immagini in formato WebP come sfondo del desktop aggiorna poi Windows a uno standard grafico ormai diffuso sul web.

Sul versante dei dispositivi aziendali, il potenziamento di Windows Backup for Organizations introduce un'esperienza di ripristino al primo accesso su dispositivi Microsoft Entra hybrid joined, Cloud PC e ambienti multiutente, ripristinando automaticamente impostazioni utente e applicazioni del Microsoft Store. L'aggiornamento include infine le emoji dello standard Unicode Emoji 16.0, miglioramenti alle prestazioni del servizio di stampa (spoolsv.exe), una maggiore affidabilità del Nearby Sharing per file di grandi dimensioni e ottimizzazioni legate alla ripresa dalla modalità sospensione, particolarmente utili su laptop sotto carico intenso.

L'assenza di problemi noti al momento del rilascio è un dato che la community non dovrebbe sottovalutare: negli ultimi mesi, diversi aggiornamenti cumulativi hanno introdotto regressioni significative, erodendo la fiducia degli utenti più esigenti. Se Microsoft manterrà questo standard qualitativo nei prossimi cicli di aggiornamento, il 2025 potrebbe segnare una svolta concreta nella percezione di Windows 11 tra power user e professionisti, due segmenti che negli ultimi anni hanno mostrato crescente insofferenza verso un sistema operativo percepito come caotico nella sua evoluzione.