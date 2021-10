LaFerrari Power, il nuovo servizio post vendita per la hypercar ibrida Ferrari

Sebbene siano trascorsi quasi nove anni dalla presentazione della LaFerrari, rimane un modello importante per la casa automobilistica in quanto è il primo modello ibrido di Maranello. Il nuovo programma di assistenza post-vendita si chiama LaFerrari Power ed è un piano rinnovabile di due anni che può essere attivato presso qualsiasi concessionario ufficiale Ferrari indipendentemente dall’anno di produzione dell’auto.

Il programma LaFerrari Power include un’estensione della garanzia di fabbrica dell’auto che comprende il complesso sistema HY-KERS e la batteria ad alto voltaggio. Inoltre, LaFerrari Power prevede una manutenzione programmata annuale in cui tecnici esperti effettueranno una serie di ispezioni dettagliate per garantire che l’auto funzioni nella sua forma ottimale. Ferrari non ha condiviso dettagli sul costo del nuovo programma tuttavia, se puoi permetterti una LaFerrari, che sia la Coupé o l’Aperta scoperta, probabilmente puoi permetterti di estendere la sua garanzia senza pensarci due volte.

Per chi non lo sapesse, LaFerrari è alimentata da un motore V12 aspirato da 6,3 litri che funziona in abbinamento a un propulsore elettrico e un piccolo pacco batteria. Eroga 950 CV e 900 Nm di coppia e fino all’arrivo della SF90 Stradale era l’auto di produzione più veloce della casa automobilistica. A differenza della SF90 a trazione integrale, però, LaFerrari trasmette la sua potenza esclusivamente attraverso le ruote posteriori. La produzione della LaFerrari Coupé standard è stata limitata a 500 unità, mentre 201 esemplari della LaFerrari Aperta sono stati offerti ai clienti più fedeli della casa automobilistica.