In occasione del Milano Monza Motor Show – MIMO 2022, il capo della divisione design di Lamborghini, Mitja Borket, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro della compagnia, sottolineando come – nonostante l’imminente elettrificazione della gamma – lo stile delle auto resterà quello che tutti conosciamo, con linee e forme sempre più aggressive.

Nel 2023 è previsto uno switch completo a motorizzazioni ibride da parte di Lamborghini, in preparazione a un primo modello completamente elettrico atteso nei prossimi anni; dopo aver fatto i primi esperimenti con i modelli Siàn e Countach, dove Lamborghini ha inserito un piccolo motore elettrico per supportare la ripresa del motore, ora la casa di Sant’Agata Bolognese si prepara a integrare il suo V12 con un sistema ibrido più completo e tradizionale.

“Le nostre auto avranno sempre prestazioni in grado di far emozionare, e avranno sempre l’aspetto di astronavi. Vogliamo continuare a ispirare, continuare a creare auto in grado di emozionarti con il suono e con le prestazioni.” ha detto Borkert in occasione della kermesse milanese.