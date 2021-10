Lamborghini, entro la fine del 2024 tutta la gamma sarà elettrificata

La casa automobilistica Lamborghini ha annunciato di voler dare il via alla costruzione di un impianto per l’uso del biometano in sostituzione del gas naturale per alimentare lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese. Oltre all’elettrificazione della propria gamma, Lamborghini è al lavoro su un progetto che punta dunque a garantire una maggiore sostenibilità di tutte le sue attività produttive. Non dimentichiamo che la casa automobilistica ha già portato a termine la realizzazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici dell’Emilia Romagna e di un impianto di teleriscaldamento e trigenerazione.

Nel dettaglio, il sistema che Lamborghini vuole realizzare erogherebbe quasi 4 milioni di metri cubi di gas l’anno, permettendo di ridurre le emissioni fino all’80%, per un totale complessivo di oltre 11.000 tonnellate di CO2 in meno in un anno.

In tema di sostenibilità, Lamborghini è stata un’apripista nel settore automotive, quando ancora non era affrontato dalle grandi aziende. Il nostro impegno è partito nel 2009 attraverso una serie di programmi e investimenti, che nel 2015 ci hanno portato a ottenere la certificazione “CO2 neutrale” per l’intero stabilimento. Oggi il nostro percorso accelera secondo un approccio olistico che coinvolge prodotto, impianto, logistica e catena di fornitura, ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Lamborghini.

Come accennato, anche Lamborghini si prepara alla transizione elettrica e nel giro di qualche anno assisteremo al debutto della prima vettura a batterie del marchio: la casa automobilistica ha infatti ribadito che entro la fine del 2024 tutta la gamma sarà elettrificata, mentre nel 2023 dovrebbe debuttare il primo suo modello ibrido.