Per inquinare meno con un'elettrica devi superare i 90.000 km

Un recente studio della VDI (l'associazione tedesca degli ingegneri), ha messo alla luce sulla sostenibilità delle auto elettriche rispetto ai veicoli a trazione convenzionale nel contesto del mercato automobilistico tedesco.

La ricerca ha rivelato che le auto elettriche, sebbene inquino meno nel lungo termine, si trovano inizialmente svantaggiate a causa delle significative emissioni di anidride carbonica correlate alla produzione delle batterie.

Secondo lo studio, l'equilibrio ecologico delle Battery Electric Vehicle (Bev), rispetto ai veicoli tradizionali a trazione convenzionale, si raggiunge solo dopo aver percorso circa 90.000 chilometri.

Questo saldo positivo è dovuto all'assenza di emissioni dirette durante l'utilizzo dell'auto elettrica, che compensa gradualmente le emissioni legate alla produzione, in particolare quelle connesse alla batteria.

Il confronto effettuato dalla VDI ha coinvolto diverse tipologie di veicoli, tra cui l'auto elettrica Volkswagen ID.3, ibride plug-in, e veicoli a benzina, e diesel, quali la Ford Focus, la Toyota Corolla e la Volkswagen Golf.

L'analisi ha evidenziato che le auto elettriche e ibride raggiungono una parità di emissioni con i veicoli convenzionali solo dopo un consistente chilometraggio, mentre a lungo termine mostrano le prestazioni più favorevoli in termini di impronta di carbonio.

La produzione delle batterie, in particolare, emerge come una fonte significativa di emissioni di CO2, influenzando negativamente il bilancio complessivo di sostenibilità delle auto elettriche e ibride.

L'importazione delle celle per le batterie dall'Asia, e nello specifico il loro trasporto, contribuisce a un'elevata emissione di gas serra sin dalla fase iniziale di produzione.

Joachim Damasky, presidente presso la VDI per il dipartimento della tecnologia dei veicoli e del traffico, sottolinea l'importanza cruciale dello sviluppo di energie rinnovabili e della produzione di batterie eco-sostenibili per garantire una mobilità elettrica veramente rispettosa del clima.

L'uso di batterie prodotte in modo più ecologico e materie prime sostenibili è identificato come uno dei passi fondamentali per rendere la mobilità elettrica una realtà sostenibile nel lungo periodo.