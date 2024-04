Lamborghini Urus diventa ibrido e guadagna una presa di ricarica

Lamborghini annuncia con entusiasmo il lancio del suo nuovo SUV ibrido: l'Urus SE. Questo veicolo si posiziona come il vertice della gamma di SUV elettrici Lamborghini con prestazioni incredibili sotto tutti i punti di vista e un design accattivante, chiaramente ispirato alle auto da corsa del marchio.

A livello motoristico, l'Urus SE si distingue per il suo sistema propulsivo ibrido, vantando una potenza impressionante di 800 CV (789 hp), equivalenti a 588 kW, grazie al suo propulsore elettrico alimentato da una batteria da 25 kWh.

Questa configurazione non solo conferisce al veicolo la forza bruta che ci si aspetta da un marchio come Lamborghini, ma offre anche una modalità di guida completamente con un'autonomia di 60 km, stabilendo un nuovo standard nel segmento rispetto all’offerta precedente della casa, il Revuelto, il quale raggiungeva solamente i 10 km di autonomia elettrica.

Con un prezzo di partenza di 258,000$, l'Urus SE si posiziona come un'offerta di prestigio superiore persino al recentemente annunciato Mercedes G-Wagen elettrico, il cui costo di ingresso eccede i 205,000$. Nonostante l'esborso economico richiesto, l'approccio innovativo di Lamborghini al piacere di guida e alla versatilità tecnica si prevede attrarrà senza dubbio una nicchia di compratori disposti a investire nella nuova supercar elettrica Lamborghini.

Il CTO dell'azienda, Rouven Mohr, sottolinea che il vero cuore pulsante dell'Urus SE non risiede nei numeri o nel prestigioso cartellino del prezzo, ma nella qualità essenziale della guida.

Per la prima volta, Lamborghini trascende la tradizionale trasmissione a quattro ruote motrici basata esclusivamente su meccanismi fisici, introducendo un sistema più fluido che promette una distinzione più marcata tra le varie modalità di guida. Questo include un sistema di torque vectoring elettrico, che ottimizza la distribuzione della forza tra gli assi, nonché un differenziale posteriore elettronico pensato per affinare ulteriormente la risposta del veicolo. Questa combinazione assicura che l'SUV mantenga il distintivo carattere sportivo che definisce ogni veicolo Lamborghini, garantendo emozioni di guida comparabili a quelle dei modelli più sportivi del brand.

L’Urus SE vanta un V8 biturbo che eroga una potenza di 620 CV e 800 Nm di coppia, con l'aggiunta di un motore elettrico da 192 CV e 483 Nm.

Con prestazioni stupefacenti, l'Urus SE accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, e da 0 a 200 km/h in 11,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 312 km/h. Questi numeri testimoniano l'impegno di Lamborghini a stabilire nuovi punti di riferimento nella categoria delle Super SUV, combinando l'eccellenza ingegneristica con le capacità innovative del treno motore ibrido per fornire una perfetta sintesi tra potenza e sostenibilità.

Le caratteristiche aerodinamiche rivisitate traducono un miglior flusso dell'aria intorno e attraverso il veicolo, resultando in un incremento del 15% nell'efficienza rispetto alla versione a benzina. Questo, unito alla possibilità di personalizzare l'esperienza di guida attraverso regolazioni specifiche degli ammortizzatori ad aria, della guidabilità, e persino del suono prodotto dal motore V8 biturbo, fa ben intendere lo scopo finale dell'auto, chiaramente concepita per offrire prestazioni al top.

Imminente competitor nel lussuoso mercato degli ibridi e degli EV direzionati al fuoristrada, come il Mercedes G-Wagen, l'Audi E-tron Q8, il Cadillac Escalade IQ e il Porsche Cayenne, l'Urus SE rientra nella strategia di elettrificazione da 1,9 miliardi di Euro del produttore, che prevede l'introduzione di versioni ibride di tutti i suoi modelli prima del lancio, nel 2028, di un inedito modello completamente elettrico.