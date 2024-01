L'attesa per la nuova Model 3 Performance potrebbe finire, eccola avvistata su strada

La nuova Tesla Model 3, conosciuta anche come "Highland", sembra essere oggetto di lavori per un allestimento Performance. Nonostante al momento non sia ancora stato ufficialmente annunciato, ci sono diversi indizi che suggeriscono che Tesla stia sviluppando tale versione. Un recente avvistamento di un prototipo camuffato con guida a destra a San Francisco ha alimentato ulteriori speculazioni.

Il prototipo presenta un paraurti anteriore apparentemente più aggressivo rispetto alle versioni a trazione posteriore e integrale della Model 3 aggiornata. Mentre la maggior parte delle persone suppone che l'allestimento sarà chiamato "Performance", ci sono indiscrezioni basate su codice software e catalogo ricambi che suggeriscono la possibilità di nomi alternativi come "Sport" o "Ludicrous". Quest'ultimo nome è ispirato al film Space Balls e potrebbe indicare prestazioni di livello superiore.

Indipendentemente dal nome, sembra che la Model 3 sportiva sarà dotata di miglioramenti significativi, tra cui freni e sospensioni potenziati, nuove ruote, sedili imbottiti e motori elettrici più potenti. Sebbene i dettagli sulla potenza non siano stati ufficialmente rilasciati da Tesla, ci sono indicazioni da documenti normativi cinesi che suggeriscono diverse potenze per le versioni base e Long Range AWD.

La Model 3 sportiva potrebbe offrire una potenza maggiore o concentrarsi su una migliorata maneggevolezza e frenata, promettendo un'esperienza di guida più coinvolgente. Per ulteriori aggiornamenti su questo nuovo allestimento, non ci rimane che attendere; la sua presenza in america è decisamente una buona notizia!