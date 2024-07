Tesla Model 3 è disponibile in un nuovo colore, sembra metallo liquido

Con l'avvicinarsi dell'estate, Tesla aggiorna la Model 3, introducendo una nuova opzione cromatica per la sua popolare berlina. Disponibile ora per un sovrapprezzo di 2.000 euro, l'elegante tinta Argento Mercurio è pronta per aggiungere un tocco di classe al modello. Questo particolare colore era stato lanciato inizialmente sulla Model Y alla fine del 2022, riscuotendo grande successo a livello globale.

L'Argento Mercurio è una vernice multistrato che crea un affascinante effetto metallo liquido. Questa finitura è stata sviluppata nei laboratori di verniciatura Tesla per sottolineare le linee aerodinamiche della Model 3. A partire da ora, i clienti italiani potranno selezionare questa opzione per tutte le nuove Model 3 ordinate, con le prime consegne previste entro il trimestre corrente.

Le prestazioni e l'attrattiva della Tesla Model 3 continuano a confermare il suo successo in Italia. Infatti, secondo i dati di immatricolazione, la Model 3 è stata l'auto elettrica più venduta nel paese a giugno e prevede di mantenere il primato anche nel 2024. È seguita da vicino dalla Tesla Model Y, anch'essa molto popolare tra gli automobilisti che prediligono veicoli a zero emissioni.

In termini di prezzo, la Tesla Model 3 è attualmente disponibile sul mercato italiano a partire da 40.490 euro per la versione base a trazione posteriore. Le varianti a trazione integrale, Long Range e Performance, sono invece offerte rispettivamente a 47.990 euro e 55.990 euro.