L'Audi Q4 e-tron adesso costa 49.900€

Audi amplia la gamma Q4 con il lancio della nuova versione d'ingresso Q4 40 e-tron, disponibile sia in versione SUV che Sportback. Il modello è dotato di una batteria da 63 kWh che promette un'autonomia fino a 412 km per la versione SUV e 423 km per la Sportback. La nuova Q4 40 e-tron si posiziona come variante entry-level della gamma elettrica Audi, offrendo prestazioni interessanti a un prezzo più accessibile. Il SUV parte da 49.900 euro, mentre la Sportback da 51.100 euro. Entrambe le versioni sono già disponibili in prevendita.

La Q4 40 e-tron è equipaggiata con un motore sincrono a magneti permanenti da 204 CV posizionato sull'asse posteriore, che eroga una coppia di 310 Nm. Le prestazioni dichiarate indicano uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h. La batteria da 63 kWh (59 kWh netti) supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 165 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% di carica in soli 24 minuti. In dieci minuti è possibile recuperare fino a 150 km di autonomia (155 km per la Sportback).

L'Audi Q4 40 e-tron si distingue per un equipaggiamento tecnologico di alto livello. Attraverso l'interfaccia multimediale MMI è possibile accedere a un app store integrato, che offre applicazioni per musica, video, gaming, navigazione e ricarica. L'e-tron trip planner consente di pianificare i viaggi monitorando l'autonomia residua. Una novità interessante è l'integrazione di ChatGPT tramite il cloud Azure OpenAI, che permette di controllare varie funzioni del veicolo o porre domande generali attraverso comandi vocali.

Audi ha implementato funzionalità avanzate per la gestione del veicolo. È possibile attivare manualmente il precondizionamento della batteria tramite l'MMI e monitorare la potenza di ricarica disponibile. Inoltre, attraverso l'app myAudi, è stato introdotto un nuovo sistema di promemoria per la manutenzione predittiva, che avvisa direttamente il concessionario selezionato per programmare gli interventi necessari.

Con il lancio della Q4 40 e-tron, Audi rafforza la propria offerta nel segmento dei SUV elettrici compatti, proponendo un modello che combina autonomia, tecnologia e accessibilità economica.