All’inizio di questo mese, Polestar (sussidiaria di Volvo), ha svelato l’intenzione di sviluppare una supercar in grado di competere con i marchi più storici utilizzando, come base, il concept O2. Ora, a distanza di qualche settimana, sappiamo che Polestar 6 diventerà una vera top di gamma caratterizzata dalla presenza di una architettura elettrica da 800 volt, due propulsori elettrici e una potenza combinata di quasi 900 cavalli. Sconosciuta l’autonomia ma con una ricarica veloce a 350 kW, anche con dei consumi sostenuti, Polestar crede che non ci saranno problemi in merito.

Mentre si stima che la versione ad alta potenza avrà un prezzo di circa 200mila dollari, e probabilmente arriverà anche in Italia come anticipato nella nostra intervista, si presume che saranno disponibili anche modelli con potenza inferiore. In ogni caso, Polestar 6 sarà un’auto esclusiva come anticipato dal CEO ai microfoni di Top Gear; la supercar elettrica sarà unica nel suo genere, dal design fino alla colonna sonora. In quale segmento si inserirà Polestar 6? Il marchio punta a superare le prestazioni di Porsche 911, la sportiva per definizione e di riferimento. Per il marchio svedese si tratta di un compito piuttosto difficile, soprattutto perché il marchio tedesco stesso ha dichiarato che la 911 elettrica sarà l’ultima Porsche ad essere elettrificata e avrà, di conseguenza, spazio di manovra per realizzare una soluzione decisamente prestazionale e tecnologica.

Mentre Polestar 6 giungerà sul mercato solo nel 2026, tra quattro anni, la Porsche 911 elettrica sarà pronta nel 2030 in seguito al debutto di Macan e le altre proposte ancora non completamente “green”. La scalata di Polestar, come anticipato, sarà davvero ardua sia sotto al profilo delle prestazioni, commisurate al prezzo, sia per la riconoscibilità del marchio. Nell’arco dei prossimi mesi inizieranno a circolare i primi muletti e solo ad allora saremo in grado di capire le forme e dimensioni; non ci rimane che attendere.