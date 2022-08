Polestar annuncia il via alla produzione di un nuovo concept elettrico, una roadster sportiva che la casa automobilistica svedese punta di aggiungere alla gamma dal 2026. Per celebrare questo lancio, la casa automobilistica Polestar ha anche deciso di produrre un numero limitato di 500 esemplari in una versione speciale denominata “Polestar 6 LA Concept Edition”.

Dopo aver presentato il veicolo lo scorso marzo a Los Angeles, la Polestar O2, la casa automobilistica di Gothenburg conferma la sua volontà di portare su strada un’elettrica dalla prestazioni elevate.

Con la travolgente risposta dei consumatori e della stampa abbiamo preso la decisione di mettere in produzione questa straordinaria roadster. Polestar 6 è una combinazione perfetta fra potenti prestazioni elettriche e il brivido dell’aria fresca con la capote abbassata, ha commentato Thomas Ingenlath, CEO della casa automobilistica Polestar.

Il nuovo veicolo a zero emissioni dovrebbe, dunque, essere introdotta nel catalogo Polestar a partire dal 2026 con il nome di Polestar 6. Secondo quanto diffuso, la vettura elettrica sarà basata sulla piattaforma di alluminio realizzata dalla stessa Polestar e potrà vantare di un powertrain da 800 Volt, con una potenza di circa 884 CV e 900 Nm di coppia, in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.

Come accennato in apertura, Polestar produrrà 500 esemplari di una versione speciale denominata Polestar 6 LA Concept Edition. A contraddistinguere gli esemplari saranno gli interni nella colorazione blu Sky, gli interni in pelle chiara e cerchi in lega da 21 pollici. Grande, dunque, l’attenzione che la casa automobilistica svedese ha deciso di porre su questo futuro modello. Ulteriori dettagli sulla Polestar 6 saranno diffusi dalla casa automobilistica svedese non appena la versione di serie entrerà in produzione. Ricordiamo che la stessa Polestar ha deciso di dare già il via agli ordini per la nuova roadster.