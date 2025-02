Le Porsche del futuro continueranno ad essere a benzina

La casa automobilistica Porsche ha annunciato un cambio di strategia, decidendo di continuare lo sviluppo e la produzione di motori a combustione interna, in parallelo ai modelli elettrici. La decisione è stata presa in risposta alle difficoltà riscontrate nel conquistare il mercato con veicoli esclusivamente a batteria.

Questa mossa rappresenta una significativa inversione di rotta per il costruttore tedesco, che aveva precedentemente puntato con decisione sull'elettrificazione della gamma. La scelta riflette le sfide che l'intero settore automobilistico sta affrontando nella transizione verso la mobilità elettrica, con consumatori ancora restii ad abbandonare completamente i motori termici.

Per la Porsche 911, icona del marchio, è confermato il mantenimento del motore a combustione ancora per molti anni. La versione ibrida GTS manterrà il caratteristico 6 cilindri boxer. Più incerto il futuro della famiglia 718 Boxster e Cayman, originariamente destinate a diventare completamente elettriche ma ora in fase di rivalutazione.

La Macan elettrica procederà come previsto, con la Casa che ha smentito ufficialmente voci su un possibile ritorno al motore a benzina per questo modello. Per la Cayenne è invece confermata una doppia strategia: il SUV sarà disponibile sia in versione elettrica dal 2025, sia con motorizzazioni termiche e ibride plug-in. Un approccio simile potrebbe essere adottato anche per la Panamera.

Questa decisione avrà ripercussioni sui margini di profitto di Porsche. L'azienda prevede margini tra il 10% e il 12% per il 2025, ben al di sotto dell'obiettivo a lungo termine del 20%. Inoltre, saranno necessari circa 800 milioni di euro aggiuntivi per lo sviluppo dei veicoli e delle batterie.

La nuova strategia di Porsche riflette la complessità della transizione verso la mobilità elettrica nel settore automotive di lusso, dove le aspettative dei clienti in termini di prestazioni e carattere dei veicoli rimangono legate ai motori tradizionali.