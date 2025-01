Qualcuno ha guidato 33.000 km nel deserto su una 911 Dakar

Un imprenditore vietnamita di 54 anni, Nguyen Hoang Anh, ha intrapreso un epico viaggio di oltre 33.000 km con la sua nuova Porsche 911 Dakar, guidando da Ho Chi Minh City in Vietnam fino al deserto del Gobi in Mongolia e ritorno. Il viaggio, durato 75 giorni tra settembre e dicembre 2023, ha portato Nguyen attraverso Laos, Cina e Mongolia, mettendo alla prova le capacità off-road della sua auto sportiva su terreni estremi.

Questo viaggio rappresenta una pietra miliare per la Porsche 911 Dakar, essendo la prima volta che questo modello affronta un percorso così impegnativo e vario. L'auto ha dimostrato prestazioni eccezionali su strade asfaltate, deserti, montagne innevate e terreni accidentati, confermando la sua versatilità come sportiva adatta anche all'off-road.

Un'avventura attraverso paesaggi mozzafiato

Il viaggio ha portato Nguyen e i suoi due amici, che lo accompagnavano in altri veicoli, attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari dell'Asia centrale. Tra le tappe più significative: il lago salato di Chaka in Cina, a 3.100 metri di altitudine; la famosa Karakoram Highway tra Pakistan e Cina; i monti Tian Shan in Cina; il pittoresco villaggio di Hemu nel nord della Cina; il deserto del Gobi in Mongolia; le sorgenti termali di Tsenkher in Mongolia; il lago ghiacciato Khövsgöl in Mongolia; la "Città della Neve" di Harbin in Cina.

Lungo il percorso, Nguyen ha potuto testare a fondo le capacità della 911 Dakar su ogni tipo di terreno, dalle dune di sabbia alle strade ghiacciate, confermando l'eccezionale versatilità del veicolo.

Sfide e momenti memorabili

Il viaggio non è stato privo di difficoltà. Nel deserto del Gobi, le pietre taglienti hanno bucato due pneumatici, ma fortunatamente Nguyen aveva portato con sé due ruote di scorta. In Mongolia, il gruppo si è perso mentre cercava le sorgenti termali di Tsenkher, dovendo affrontare 20 km di fuoristrada impegnativo attraverso montagne e fiumi.

Tra i momenti più memorabili, Nguyen ricorda l'incontro con una famiglia kazaka allevatrice di aquile in Mongolia e la guida sulla neve nella "città della Neve" di Harbin, dove una Porsche 911 non era mai stata vista prima.

Il viaggio ha attirato molta attenzione sui social media cinesi, con i video delle imprese di Nguyen che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. Verso la fine del percorso, il gruppo è stato persino seguito da una troupe cinematografica.

Un'impresa che ha superato le aspettative

Tornato in Vietnam dopo 75 giorni e 33.000 km, Nguyen ha dichiarato che questa è stata "l'avventura della sua vita". L'impresa ha non solo realizzato il suo sogno personale, ma ha anche ispirato molti altri appassionati che hanno seguito il viaggio online.

Un anno dopo, nell'estate del 2024, Nguyen è stato invitato a Stoccarda per incontrare Achim Lamparter, il Project Manager della 911 Dakar. Questo incontro ha rappresentato una straordinaria conclusione della sua avventura, permettendogli di condividere direttamente con i creatori dell'auto le sue esperienze e il feedback sulle prestazioni del veicolo in condizioni estreme.

Il viaggio di Nguyen Hoang Anh ha dimostrato le eccezionali capacità della Porsche 911 Dakar, confermandone la versatilità come auto sportiva adatta anche all'off-road estremo. La sua impresa rimarrà nella storia come una delle più audaci mai realizzate con questo modello.