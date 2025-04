La prima immagine della nuova Audi A6 berlina

La nuova generazione dell'Audi A6 berlina sta per completare il rinnovamento della gamma premium del costruttore di Ingolstadt, seguendo un percorso che ha visto prima il debutto della versione station wagon. Questa inversione nella strategia di lancio rappresenta un'anomalia nel settore, dove tradizionalmente le berline anticipano le loro varianti familiari. Il 15 aprile 2024 segnerà ufficialmente la presentazione del modello a tre volumi, ma il primo scatto ufficiale diffuso dalla casa dei quattro anelli hanno già sollevato il velo su alcuni dettagli significativi.

L'immagine teaser pubblicata da Audi rivela il posteriore della vettura, confermando l'adozione del nuovo linguaggio stilistico del marchio che caratterizza già altri modelli della gamma. La nuova A6 si distinguerà per i gruppi ottici OLED di ultima generazione, collegati dall'ormai caratteristica barra luminosa orizzontale che attraversa il portellone. Questo elemento di design non è solo un vezzo estetico ma contribuisce a enfatizzare visivamente la larghezza della carrozzeria, conferendo alla berlina una presenza su strada più imponente.

Un dettaglio che farà certamente piacere ai puristi è l'abbandono dei terminali di scarico finti, una scelta stilistica che negli ultimi anni aveva suscitato non poche critiche tra gli appassionati. La berlina tedesca, pur mantenendo una continuità con il passato, dovrebbe crescere nelle dimensioni rispetto alla generazione precedente. Se seguirà l'esempio della variante Avant, potremmo aspettarci un incremento di circa 5,8 centimetri in lunghezza, portandola a sfiorare i 5 metri.

La storica rivale di BMW Serie 5 e Mercedes Classe E poggerà sulla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), condivisa con la versione station wagon. Inizialmente, secondo indiscrezioni, il modello avrebbe dovuto assumere la denominazione A7, lasciando la sigla A6 esclusivamente alla variante elettrica e-tron, ma Audi ha poi optato per mantenere la continuità nella nomenclatura. L'abitacolo della nuova A6 berlina replicherà verosimilmente l'impostazione già vista sulla Avant, caratterizzata da un'impronta fortemente tecnologica. La plancia digitale sarà dominata da schermi multipli: oltre alla strumentazione digitale e al display dell'infotainment, i clienti potranno optare per un terzo monitor dedicato al passeggero anteriore, una soluzione che amplifica l'esperienza high-tech a bordo.

Sul fronte propulsivo, la berlina erediterà le motorizzazioni già presentate per la A6 Avant. La gamma iniziale includerà il quattro cilindri 2.0 TDI da 204 CV e 340 Nm di coppia, affiancato dal più potente 3.0 turbo benzina capace di erogare 367 CV e 550 Nm. Entrambe le unità motrici saranno dotate di tecnologia mild hybrid a 48 volt, permettendo brevi percorrenze in modalità elettrica. Il piano prodotto prevede l'introduzione successiva di ulteriori propulsori, tra cui un 3.0 diesel e due varianti plug-in hybrid a maggiore contenuto elettrificato. La famiglia A6 si completerà in futuro anche con una versione ad alte prestazioni RS6, che quasi certamente manterrà il possente V8 4.0 litri. Tuttavia, come da tradizione consolidata per Audi, questa declinazione ad alte prestazioni sarà riservata esclusivamente alla variante Avant, escludendo quindi la berlina dal trattamento più sportivo della gamma.

Il rinnovamento della A6 segna un passo importante per Audi in un periodo di transizione verso la mobilità elettrica. Pur mantenendo motorizzazioni tradizionali, seppur elettrificate, l'ammiraglia di Ingolstadt si prepara ad affrontare le sfide del mercato premium con un equilibrio tra innovazione tecnologica e continuità stilistica che ha sempre contraddistinto il marchio tedesco.