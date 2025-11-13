LEFANT scatenato per il Black Friday: robot scontati fino al 72%

Il Black Friday 2025 è ormai alle porte e anche quest’anno LEFANT si prepara a stupire tutti con sconti da capogiro sui suoi migliori robot aspirapolvere. Il marchio, ormai sinonimo di tecnologia accessibile e pulizia intelligente, offre una gamma di modelli perfetti per ogni esigenza, dal top di gamma super potente al modello compatto ideale per chi vive in spazi ridotti.

Dal 13 novembre al 1° dicembre, su Amazon sarà possibile acquistare i robot LEFANT con sconti fino al 72%, un’occasione irripetibile per chi vuole dire addio alla fatica delle pulizie domestiche e affidarsi a una tecnologia affidabile e autonoma. Scopri nel dettaglio tutte le offerte più interessanti di questo Black Friday LEFANT.

LEFANT M3 MAX: potenza e intelligenza ai massimi livelli

Prezzo originale: 1.099,99€

1.099,99€ Offerta Black Friday: 379,99€ ( 65% di sconto )

379,99€ ( ) Periodo promozione: dal 13 novembre al 1° dicembre

dal 13 novembre al 1° dicembre Link all’offerta: Acquista su Amazon

Il LEFANT M3 MAX rappresenta il meglio che la tecnologia LEFANT ha da offrire. Dotato di una potente aspirazione, mappatura laser di ultima generazione e funzione di lavaggio integrata, riesce a garantire una pulizia completa e precisa su ogni tipo di pavimento. Perfetto per chi vive in case grandi o con più stanze, il M3 MAX è progettato per coprire ampie superfici in modo ordinato e senza mai tralasciare un angolo.

Inoltre, grazie all’app LEFANT, è possibile programmare le pulizie, controllare il robot a distanza e visualizzare in tempo reale la mappa dell’abitazione. Un alleato intelligente che unisce prestazioni, comfort e autonomia. Con un taglio di prezzo del 65%, è l’occasione ideale per portarsi a casa un robot premium a un costo davvero competitivo.

LEFANT M2 Pro: il tuttofare della pulizia domestica

Prezzo originale: 599,99€

599,99€ Offerta Black Friday: 199,99€ ( 67% di sconto )

199,99€ ( ) Periodo promozione: dal 13 novembre al 1° dicembre

dal 13 novembre al 1° dicembre Link all’offerta: Scopri su Amazon

Il LEFANT M2 Pro è ideale per chi cerca un robot affidabile e versatile. Grazie alla sua tecnologia di navigazione intelligente, riesce a muoversi agilmente tra mobili, tappeti e ostacoli, garantendo una pulizia omogenea in ogni ambiente. Con la doppia funzione di aspirazione e lavaggio, il M2 Pro si adatta alle esigenze di chi desidera una casa sempre pulita con il minimo sforzo.

Oltre alla potenza, questo modello si distingue per la silenziosità e la facilità di utilizzo: basta un tap sull’app o un comando vocale per avviare la pulizia. Il tutto con un’autonomia capace di coprire grandi superfici con una sola carica. Durante il Black Friday, il suo prezzo scende a soli 199,99€, rendendolo uno dei robot con il miglior rapporto qualità-prezzo del momento.

LEFANT M330 Pro: l’offerta più folle: 72% di sconto

Prezzo originale: 499,99€

499,99€ Offerta Black Friday: 139,99€ ( 72% di sconto )

139,99€ ( ) Periodo promozione: dal 13 novembre al 1° dicembre

dal 13 novembre al 1° dicembre Link all’offerta: Approfitta subito

Con un incredibile 72% di sconto, il LEFANT M330 Pro è l’affare più sensazionale di questo Black Friday. Nonostante il prezzo super competitivo, offre caratteristiche di tutto rispetto: sistema di pulizia a tre fasi, sensori anticollisione e anticaduta, e la possibilità di personalizzare le modalità di pulizia tramite app. È perfetto per appartamenti di medie dimensioni e per chi desidera mantenere la casa in ordine con zero stress.

La sua autonomia consente sessioni di pulizia fino a due ore, mentre il design compatto gli permette di raggiungere facilmente aree difficili come sotto i letti o i divani. Se stai cercando un robot efficiente ma non vuoi spendere troppo, il M330 Pro è una scelta da non lasciarsi sfuggire.

LEFANT M210P: efficienza e semplicità sotto i 90€

Prezzo originale: 299,99€

299,99€ Offerta Black Friday: 89,99€ ( 71% di sconto )

89,99€ ( ) Periodo promozione: dal 13 novembre al 1° dicembre

dal 13 novembre al 1° dicembre Link all’offerta: Vai all’offerta su Amazon

Il LEFANT M210P è il modello perfetto per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei robot aspirapolvere. Piccolo, leggero e incredibilmente pratico, è ideale per pavimenti duri e per chi convive con animali domestici. La sua bocchetta senza spazzola centrale evita grovigli di peli e semplifica la manutenzione, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Nonostante il prezzo contenuto, il M210P non rinuncia alla tecnologia: si collega all’app LEFANT, può essere controllato tramite Alexa o Google Assistant e dispone di più modalità di pulizia automatica. Con uno sconto del 71%, scende sotto la soglia dei 90€, un’occasione unica per portarsi a casa un assistente domestico efficiente e affidabile.

Vi invitiamo, infine, a scoprire tutte le offerte Black Friday LEFANT sullo store ufficiale su Amazon e scegliere il modello perfetto per la tua casa.

