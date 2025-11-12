Il Black Friday di Telepass quest’anno si preannuncia davvero sorprendente. Per tutti coloro che decidono di approfittare della promozione, il canone sarà completamente gratuito per 12 mesi, consentendovi di utilizzare i servizi Telepass senza alcun costo fisso. Si tratta di un’occasione unica per risparmiare subito e scoprire tutti i vantaggi di un servizio ormai indispensabile per chi viaggia spesso in auto.

Black Friday Telepass, perché approfittarne?

Ma le sorprese non finiscono qui: con l’attivazione del servizio, riceverete un paio di cuffie in regalo. Questo pensiero aggiunge un tocco di tecnologia al vostro quotidiano, permettendovi di ascoltare musica o rispondere alle chiamate in piena libertà e sicurezza mentre siete in viaggio. Un regalo che rende l’offerta Telepass del Black Friday ancora più conveniente e allettante.

Dal 1 dicembre 2025 fino al 31 maggio 2026, avrete diritto a una riduzione del 50% sui costi dei pedaggi. Questo significa risparmiare concretamente ogni volta che percorrete le autostrade, trasformando i vostri spostamenti in un’esperienza più economica e sostenibile. Una soluzione pensata per chi desidera viaggiare senza pensieri, con il vantaggio di tagliare i costi dei pedaggi per un lungo periodo.

Infine, Telepass regala un giorno di Skipass gratuito in un comprensorio a vostra scelta tra oltre 60 convenzionati. Il Black Friday Telepass, quindi, non è solo un’opportunità per risparmiare sui pedaggi, ma anche per vivere esperienze speciali, rendendo questo periodo dell’anno ancora più entusiasmante per voi.

