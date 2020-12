Legge di bilancio 2021, qualcosa si muove per gli incentivi auto

Continua il dibattito sulla legge di bilancio 2021 da approvare entro l’inizio del nuovo anno; secondo quanto riportato da Repubblica qualche giorno fa, il governo starebbe lavorando alla rimodulazione degli incentivi auto in vista del 2021.

In molti speravano che già negli ultimi mesi del 2020 si potessero rifinanziare gli attuali incentivi, per aumentare i fondi in quelle fasce di mercato – quelle che comprendono le auto che emettono tra 61 e 110 grammi di CO2 per chilometro percorso – dove i soldi sono finiti in pochi giorni a causa della fortissima richiesta.

Il 31 dicembre scadrà l’attuale turnata di incentivi, e in linea teoria dovrebbe trattarsi della data ultima entro la quale decidere per il 2021: molto probabilmente non sarà così, e si slitterà di qualche settimana nel nuovo anno. Oltre agli incentivi che speriamo vengano rinnovati per il 2021, resta sempre attivo per tutto il prossimo anno l’Ecobonus statale, che in molti casi può andare a sommarsi agli incentivi per aumentare lo sconto complessivo.

Ad oggi sono in proposta 7 diversi emendamenti relativi agli incentivi auto, ve li riassumiamo nelle tabelle che seguono:

Emendamento 1, con fondo rifinanziato da 324 milioni di euro diviso su 2 fasce, proposto da Edoardo Rixi (Lega)

40 milioni di euro per le fasce 0-20 g/Km e 21-60 g/Km

284 milioni di euro per la fascia 61-135 g/Km

Incentivo statale Sconto rivenditore Ecobonus Totale Senza rottamazione 0 – 20 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 4.000 euro 6.000 euro 21 – 60 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 1.500 euro 3.500 euro Con rottamazione 0 – 20 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 6.000 euro 10.000 euro 21 – 60 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 2.500 euro 6.500 euro 61 – 135 g/Km di CO2 1.500 euro 2.000 euro – 3.500 euro

Emendamento 2, con fondo rifinanziato da 345 milioni di euro diviso su 3 fasce, proposto da Gianluca Benamati (PD)

38 milioni di euro per le fasce 0-20 g/Km e 21-60 g/Km

141 milioni di euro per la fascia 61-110 g/Km

167 milioni di euro per la fascia 111-135 g/km

Incentivo statale Sconto rivenditore Ecobonus Totale Senza rottamazione 0-20 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 4.000 euro 6.000 euro 21-60 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 1.500 euro 3.500 euro Con rottamazione 0-20 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 6.000 euro 10.000 euro 21-60 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 2.500 euro 6.500 euro 61-110 g/Km di CO2 1.750 euro 2.000 euro – 3.750 euro 111-135 g/Km di CO2 1.500 euro 2.000 euro – 3.500 euro

Emendamento 3, con fondo rifinanziato da 420 milioni di euro diviso su 2 fasce, proposto da Sara Moretto (IV)

75 milioni di euro per le fasce 0-20 g/Km e 21-60 g/Km

345 milioni di euro per la fascia 61-135 g/Km

Incentivo statale Sconto rivenditore Ecobonus Totale Senza rottamazione 0 – 20 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 4.000 euro 6.000 euro 21 – 60 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 1.500 euro 3.500 euro Con rottamazione 0 – 20 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 6.000 euro 10.000 euro 21 – 60 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 2.500 euro 6.500 euro 61 – 135 g/Km di CO2 1.500 euro 2.000 euro – 3.500 euro

Emendamento 4, con fondo rifinanziato da 420 milioni di euro diviso su 2 fasce, proposto da Guido Guidesi (Lega)

75 milioni di euro per le fasce 0-20 g/Km e 21-60 g/Km

345 milioni di euro per la fascia 61-135 g/Km

Incentivo statale Sconto rivenditore Ecobonus Totale Senza rottamazione 0 – 20 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 4.000 euro 6.000 euro 21 – 60 g/Km di CO2 1.000 euro 1.000 euro 1.500 euro 3.500 euro Con rottamazione 0 – 20 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 6.000 euro 10.000 euro 21 – 60 g/Km di CO2 2.000 euro 2.000 euro 2.500 euro 6.500 euro 61 – 135 g/Km di CO2 1.500 euro 2.000 euro – 3.500 euro

Emendamento 5, con fondo rifinanziato di 300 milioni di euro, proposto da Giuseppe Chiazzese (M5S)

Incentivo statale Sconto rivenditore Ecobonus Totale Senza rottamazione 0-20 g/Km di CO2 1.500 euro 1.000 euro 4.000 euro 6.500 euro 21-60 g7Km di CO2 1.250 euro 1.000 euro 1.500 euro 3.750 euro Con rottamazione 0-20 g/Km di CO2 3.000 euro 2.000 euro 6.000 euro 11.000 euro 21-60 g/Km di CO2 2.500 euro 2.000 euro 2.500 euro 7.000 euro

Emendamento 6, con fondo di 360,1 milioni di euro, proposto da Giovanni Currò (M5S)

Incentivo statale Reddito acquirente Prezzo di listino Periodo Con rottamazione Auto elettriche ≤ 150 kW (204 CV Detrazione sul 50% del prezzo ISEE < 45.000 euro <40.000 euro IVA esclusa 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 Auto elettriche ≤ 150 kW (204 CV Detrazione sul 36% del prezzo ISEE < 35.000 euro < 30.000 euro IVA esclusa 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

