LEGO Technic McLaren P1 ufficiale: un enorme set in scala 1:8 con quasi 4mila mattoncini

McLaren Automotive e LEGO hanno annunciato il lancio della nuova Lego Technic McLaren P1. Questo modello è un omaggio fedele alla rivoluzionaria hypercar ibrida McLaren P1, conosciuta per avere segnato un punto di svolta nella storia dell'automobilismo grazie alle sue innovative caratteristiche tecniche.

Il set fa parte della prestigiosa serie Technic Ultimate Car Concept Series ed è composto da ben 3.893 pezzi, ognuno con un numero di serie unico che consente agli appassionati di accedere a contenuti speciali unicamente attraverso il loro kit di costruzione. Tra le caratteristiche spiccano un cambio a 7 velocità con 2 tamburi, la sospensione funzionante, un motore a pistoni V8, un'ala posteriore regolabile e porte che si aprono grazie a un meccanismo sofisticato. Questi dettagli contribuiscono a rendere il processo di costruzione un'autentica esperienza di ingegneria.

Il modello è frutto di una stretta collaborazione tra il team di design di Lego Technic e quello di McLaren Automotive. L'obietivo era quello di replicare non solo l'aspetto estetico della McLaren P1, ma anche di riflettere l'altissimo livello di eccellenza ingegneristica per cui è famosa la casa automobilistica. Il risultato è una creazione che stupisce per dettaglio e funzionalità, perfetto per appassionati di tutte le età.

Il Lego Technic McLaren P1 sarà disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di LEGO e nei LEGO Store a partire dal 1º agosto 2024. Il prezzo di vendita è fissato in 449,99 euro. Tobias Sühlmann, Chief Design Officer di McLaren Automotive, ha espresso grande ammirazione per il lavoro svolto da LEGO, sottolineando come questa collaborazione possa ispirare nuove generazioni di designer e ingegneri a esplorare nuovi confini nell'innovazione automobilistica.