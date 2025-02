L'industria dell'auto tedesca tira un sospiro di sollievo?

Nessun colpo di scena: la CDU ha vinto le elezioni in Germania e Friedrich Merz sarà il prossimo Cancelliere della Repubblica federale tedesca. La AFD raddoppia i consensi e diventa secondo partito con una quota di consenso vicina al 20% (quasi un tedesco su cinque). Tutti i pronostici, quindi, sono stati rispettati. Inizia adesso il gioco delle parti per formare una coalizione di Governo che possa garantire stabilità al Paese con la concreta possibilità che la CDU/CSU si allei con la SPD e i Verdi (11,8%). Una nuova coalizione a tre che potrebbe dare una nuova direzione alle politiche industriali tedesche dei prossimi anni. Politiche che, inevitabilmente, riguarderanno anche l'automobile tedesca entrata negli ultimi tre anni in una crisi produttiva ed esistenziale che potrebbe trascinarla verso un punto di non ritorno.



C'è ancora tempo, però, per invertire la rotta e riguadagnare una posizione di rilievo sullo scenario globale anche in termini di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di mobilità. Magari proponendo una politica che sostenga la concreta innovazione e smonti un apparato legislativo troppo ancorato a un'ideologia che non ha consegnato i risultati sperati sebbene gli ingenti investimenti. Su questo punto la CDU di Fridrich Merz sembra avere le idee chiare: "siamo aperti a nuove soluzioni". Una svolta per la Germania e - probabilmente - per tutta l'Europa.

Il programma della CDU

Il programma elettorale presentato dalla CDU lascia intravedere un impegno deciso a sostenere investimenti strategici in ricerca e sviluppo e a incentivare la modernizzazione delle infrastrutture necessarie per la mobilità del futuro. Tale approccio, orientato a coniugare il rispetto per la tradizione ingegneristica tedesca con le esigenze di una trasformazione ecologica e digitale, promette di offrire strumenti concreti alle case automobilistiche per affrontare le sfide del nuovo secolo. Le misure proposte suggeriscono la possibilità di interventi mirati, che andranno a supportare la transizione verso tecnologie più pulite e innovative, garantendo al contempo la stabilità occupazionale e l’attrattività degli investimenti nel settore. L’evoluzione della politica industriale in un governo guidato dalla CDU potrebbe tradursi in un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, aziende e centri di ricerca.

Il nodo delle alleanze

. Un impegno concreto su questi fronti potrebbe portare a una revisione delle normative vigenti e a una ristrutturazione delle politiche fiscali, orientate a creare un ambiente favorevole agli investimenti in nuove tecnologie e a una maggiore digitalizzazione dei processi produttivi.per mantenere la leadership nel settore, non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Parallelamente, le possibili alleanze politiche che potrebbero formarsi nel nuovo assetto di governo offriranno ulteriori spunti per orientare le scelte strategiche. La convergenza di visioni orientate sia al libero mercato che alla sostenibilità ambientale potrebbe generare un clima favorevole a politiche equilibrate, in cui le esigenze di innovazione si sposano con la necessità di preservare la tradizione produttiva. Questa dinamica rappresenta un’opportunità per trasformare le sfide attuali in elementi di crescita, stimolando un rinnovamento che, pur mantenendo salde le fondamenta industriali, spinga verso una rivoluzione tecnologica in grado di creare nuovi posti di lavoro e di rafforzare l’intera filiera.

Guardando al futuro, si ipotizza che il settore automobilistico tedesco possa beneficiare di un’accelerazione nella transizione verso soluzioni a basse emissioni, grazie a un sostegno statale mirato che incentivi lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità. Questo significa non solo elettrificazione ma anche adozione di motori a combustione sempre più efficienti e "puliti". Il passaggio verso modelli produttivi più sostenibili non sarà privo di difficoltà, ma l’impegno politico e la capacità di innovazione delle imprese potrebbero permettere una trasformazione graduale e ben pianificata. Il cambiamento comporterà inevitabilmente anche una riconversione delle competenze, richiedendo investimenti nella formazione e nell’aggiornamento professionale dei lavoratori, al fine di garantire che il patrimonio tecnico ed esperienziale accumulato nel corso degli anni non vada perso, ma anzi si evolva per rispondere alle nuove esigenze di mercato.