Lynk & Co sfida Tesla con una elettrica da 1200 cavalli

Lynk & Co, il produttore cinese noto per la sua attenzione ai dettagli e all'avanguardia, ha rilasciato un'anteprima della sua ultima creazione, la berlina elettrica "Zero".

Questo modello a lungo atteso è stato anticipato dal General Manager Flynn Chen attraverso Weibo, suscitando parecchio stupore tra gli appassionati di auto elettriche di tutto il mondo.

La Zero, attualmente in fase di test nella pittoresca catena montuosa di Huangshan nell'Anhui, Cina, promette di essere un'aggiunta sorprendente al panorama delle auto elettriche.

Anche se le immagini sono state rilasciate con un camuffamento per mantenere il mistero sul suo design definitivo, è chiaro che questa berlina sportiva si distinguerà per il suo design elegante e attraente.

La parte anteriore, simile a quella di altri modelli Lynk & Co come la Cyan Edition 03+ e la recente plug-in ibrida 07 EM-P, presenta una pulizia e una raffinatezza sorprendenti, con una sottile barra luminosa a LED che aggiunge un tocco di modernità al design generale della vettura.

Il profilo laterale della Zero è altrettanto affascinante, con linee fluide e muscolose che conferiscono al veicolo un'aura di potenza e stile. La lunghezza insolitamente estesa del retrotreno, nonostante sia mascherata dalle luci posteriori, suggerisce un'attenzione al design che si estende anche oltre la superficie.

Secondo le informazioni trapelate da Car News China, le dimensioni della Zero dovrebbero attestarsi intorno ai 197 pollici di lunghezza e 79 pollici di larghezza, con un passo di 118 pollici, promettendo spazio e comfort per i passeggeri.

Uno dei punti salienti della Zero è la sua potenza impressionante: con una possibile erogazione di oltre 1.200 cavalli, questo veicolo potrebbe mettere in ombra molte delle sue controparti nel settore delle auto elettriche ad alte prestazioni, Tesla compresa.

Basandosi sulla tecnologia e l'architettura di Geely, il colosso automobilistico cinese di cui fa parte Lynk & Co insieme al marchio Volvo, la Zero potrebbe condividere molte caratteristiche con la prossima Lotus Emeya, segnando un nuovo standard di eccellenza nel settore delle auto elettriche.

Non solo la potenza, ma anche l'autonomia sembra essere un punto di forza per la Zero, con una stima di circa 407 km con una singola carica. Questo, combinato con un design accattivante e prestazioni eccezionali, rende la Zero un'opzione allettante per gli acquirenti che cercano un'auto elettrica premium.

Tuttavia, nonostante tutte queste promesse, rimane il mistero su quando esattamente la Lynk & Co Zero farà il suo debutto ufficiale sul mercato. Mentre i rapporti indicano un possibile evento di lancio in Svezia il prossimo mese, c'è incertezza su quando esattamente potremo vedere questo straordinario veicolo sulle strade.

Mentre l'Europa sembra essere la destinazione certa per la presentazione ufficiale, resta il dubbio se la Zero raggiungerà mai gli Stati Uniti.