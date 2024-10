La nuova Renault Twingo elettrica costa meno di 20 mila euro

Articolo 5 di 5

Due settimane con Twingo Z.E.: è la city car perfetta?

Twingo Z.E. è una city-car elettrica compatta di Renault nata per offrire un'alternativa green nell'utilizzo cittadino. Dotata di cinque porte, un elevato angolo di sterzata e tutti i comfort del caso, Twingo Z.E. potrebbe essere la perfetta soluzione per districarsi in città.