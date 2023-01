La Renault Clio è tra i modelli più longevi del marchio francese, ed è presente sul mercato dal 1990. Negli anni, la piccola di casa Renault si è anche fatta valere nelle competizioni rally e resta iconica, tra le varie versioni allestite per la corsa, la Clio Williams.

Il mercato, in trent’anni, è molto cambiato, e per sopravvivere, lo ha fatto anche la Clio, il cui ultimo stadio di evoluzione è la versione Full Hybrid E-Tech. Al contrario di quanto visto su altri modelli ibridi del marchio francese, la Clio è appunto full hybrid, con due motori elettrici, da 20 cavalli da 49 cavalli, oltre che ad un benzina a quattro cilindri da 1,6 litri da 91 cavalli, per una potenza finale di 145 cavalli reali.

Abbiamo avuto la possibilità di provare proprio questa versione, che ha dimostrato di essere molto parca nei consumi oltre ad offrire un buon comfort di guida. Il costo d’acquisto della versione ben accessoriata è pari a circa € 26.000.

Vediamo di seguito quali sono i costi di mantenimento che dovremmo tenere in conto se decidessimo di acquistarla.

Bollo

La tassa automobilistica , detta comunemente bollo auto, è dovuta da tutti i proprietari di automobili ed è conseguente proprio per il possesso del mezzo. Il pagamento ha cadenza annuale. Il calcolo è strettamente legato alla potenza e all’anno di produzione del veicolo, ed è gestita dalle regioni e dalle provincie autonome di Bolzano e Trento, ad eccezione di Sardegna e Friuli Venezia Giulia, dove invece è competenza dell’Agenzia delle Entrate. L’importo sulle auto ibride è calcolato diversamente da quello sulle pure endotermiche: il bollo viene ricavato tenendo conto esclusivamente dei kW erogati dal motore endotermico. Questo calcolo è tuttavia soggetto alle decisioni delle regioni stesse, pertanto in alcune parti d’Italia potreste anche non pagarlo completamente con agevolazioni temporanee.

Pneumatici

La Clio Full Hybrid, in base all’allestimento, può montare diverse misure di ruote e pneumatici. Nella versione base sono presenti dei cerchi in lamiera da 16”con gomme 195/55, mentre sulla versione top di gamma troviamo di serie i cerchi in lega da 17”con pneumatici 205/45.

Nel caso si abbiano i cerchi da 15”, i prezzi di un set di gomme 4 stagioni sono piuttosto abbordabili; ad esempio un treno di Dunlop Sport All Season costa poco meno di € 350,00.

Se si montano i cerchi da 16”, i prezzi ovviamente salgono. Scegliendo dei pneumatici 4 stagioni, si spendono poco più di € 460,00 per delle Hankook Kinergy 4S² H750, mentre per un set di gomme invernali, come le Goodyear UltraGrip 8, occorrono € 650,00.

Nel caso si montino invece i cerchi in lega da 17”, e si volesse anche una gomma estiva più performante, per delle Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, bisognerebbe spendere poco più di € 570,00, alle quali potrebbe essere necessario affiancare anche un set di invernali, come ad esempio delle Bridgestone Blizzak LM 005, al costo di € 670,00.

La scelta dipende sia dalla percorrenza annua, sia dalla zona climatica in cui i veicolo verrà utilizzato. Ricordiamo che i pneumatici vanno cambiati mediamente ogni 30.000 km, ma è sempre necessario verificarne il consumo. Importante è anche mantenere le gomme alla giusta pressione indicata dalla casa costruttrice, non solo perché permette allo pneumatico di lavorare al meglio e garantire la massima aderenza ed efficienza sul bagnato o in frenata, ma anche al fine di scongiurare consumi non uniformi.

Carburante

I calcoli in questo caso, visto le continue variazioni del prezzo della benzina, sono da rivalutare periodicamente. La casa francese dichiara un consumo di 4,3 litri per 100 km, quindi una media di oltre 23 chilometri con un litro di benzina. All’attuale costo medio di € 1,81 al litro, per percorrere 100 km spenderemmo circa € 7,80. Nella nostra prova di più di 1.500 km, abbiamo mantenuto una media totale di 5.2 l/100 km (viaggiando anche in autostrada). Prendendo come riferimento questo dato, e all’attuale costo del carburante, per un percorrenza di 10.000 km in un anno si può ipotizzare una spesa che oscilla tra i 950 e i 1.050 euro.

La capacità del serbatoio è di 39 litri, quindi ad oggi un pieno costerebbe circa € 71,00, e dovrebbe permettere un’autonomia di 700-750 km.

Assicurazione

In questo campo, se possibile, il calcolo è ancora più complicato, a causa delle numerose attivazioni secondarie disponibili, al comune di appartenenza e all’età del conducente. A giudicare dalle simulazioni effettuate e facendo una media dei risultati raccolti, una copertura RCA base per unClio Full Hybrid E-Tech costa circa 530 euro all’anno. Ma le clausole in gioco sono tante, come già detto: dalla classe di merito, dalla presenza di una antifurto o alla possibilità di conservare il veicolo in un luogo chiuso; tutte queste variabili incidono notevolmente sul costo finale della polizza.

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro.

Tagliandi

Calcolare i costi di manutenzione per la Clio a è semplice e comodo, grazie al servizio presente sul sito ufficiale del produttore, dove è possibile “simulare” il costo di un tagliando, indicando i lavori che si intendono far effettuare sul proprio veicolo, in base alla percorrenza fatta. Il tagliando è previsto in tre “formati differenti”. Il tagliando Classic comprende dei controlli sul veicolo il cambio del filtro abitacolo al costo di € 83; la versione Comfort prevede il cambio dell’olio e del relativo filtro, e la manodopera al costo di € 185. Nel tagliando All inclusive si hanno gli stessi servizi del Comfort più la sostituzione del filtro abitacolo. È inoltre possibile programmare direttamente dal sito gli interventi che si vogliono effettuare, selezionando l’officina più vicina a noi. Tra i servizi programmabili, c’è il cambio delle placchette dei freni e/o anche i dischi, o l’acquisto delle spazzole tergicristalli o ancora si può far igienizzare l’impianto dell’aria condizionata.