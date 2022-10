T-Roc è un SUV medio gamma prodotto da Volkswagen e disponibile sul mercato ormai da diverso tempo; il costruttore tedesco propone solamente due motorizzazioni endotermiche, benzina e diesel (prive di una qualsiasi forma di elettrificazione) in più step di potenza. Per gli amanti della benzina, Volkswagen mette sul piatto due motori, 1.0 TSI e 1.5 TSI ACT, rispettivamente da 110 e 150 cavalli, e uno alimentato a diesel, 2.0 TDI, disponibile da 115 e 150 cavalli. A seconda della motorizzazione è possibile abbinare, eventualmente, il cambio automatico a sette rapporti DSG e la trazione integrale 4Motion.

Come anticipato nella nostra prova, abbiamo avuto la possibilità di provare Volkswagen T-Roc nella motorizzazione 1.5 da 150 cavalli, con allestimento R-Line e cambio automatico DSG a 7 rapporti. Il prezzo di partenza è di circa 35mila euro, ma non è difficile far lievitare il prezzo di qualche migliaio di euro installando cerchi in lega più accattivanti, accenti “black style” o pacchetti aggiuntivi (come il Tecno Pack di cui era provvisto il nostro modello). Per i più sportivi, è disponibile infine T-Roc R che, con i suoi 300 cavalli, ha costi di gestione drasticamente differenti.

Ma quali sono i costi da sostenere una volta acquistata la vettura?

Bollo

Per chi non lo sapesse, il bollo è una tassa di possesso e deve essere corrisposta ogni anno indipendentemente dall’utilizzo o meno del proprio veicolo. La scadenza del bollo auto è fissata, in genere, entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione; alcune regioni consentono di pagarlo telematicamente avvalendosi di sconti anche di rilievo. Fatta questa doverosa premessa, Volkswagen T-Roc con i suoi 150 cavalli (110 kW) richiede un esborso di circa 300 euro all’anno (a seconda della regione di appartenenza).

Pneumatici

Volkswagen T-Roc è compatibile con una lunga lista di pneumatici, a seconda della motorizzazione e allestimento preso in esame. Mentre il nostro modello, R-Line, utilizza gomme 225/40 R19, precisiamo che è possibile trovare T-Roc gommato anche con 215/60 R16, 215/55 R17 e 215/50 R18 (e in misure intermedie, tutte indicate a libretto).

I prezzi delle gomme si diversificano da modello a modello, un treno del primo equipaggiamento (quanto meno per il nostro modello), Bridgestone Potenza S001, ha un costo di circa 850 euro su Gommadiretto. Per un set di gomme invernali, come Bridgestone Blizzak LM005, è necessario spendere circa 800 euro. Naturalmente la sostituzione dipende dal genere di utilizzo e dalla quantità di chilometri percorsi all’anno, al netto della possibilità di “girare” gli pneumatici per raggiungere un’usura bilanciata. Nel caso di gomme di dimensione ridotta, come 215/60 R16, i prezzi calano verso (per estive e invernali) 600 euro a treno su Bridgestone.

Carburante

Allo stato attuale è molto difficile definire il costo di gestione di una qualsiasi vettura, anche a batteria, per via dei valori in continua crescita. Con un prezzo medio di 1,65 euro al litro e considerando un utilizzo “misto”, per percorrere 100 km con un consumo di 18 km/l, è necessario un esborso di circa 10 euro. Con una percorrenza di 10mila km all’anno, misto, al netto delle varie fluttuazioni di benzina e utilizzo del gas, il costo può arrivare a circa 900-1.000 euro. Quanti km si fanno con un pieno e quanto costa? Volkswagen T-Roc 1.5 150 cavalli ha un serbatoio di 50 litri; si possono percorrere circa 650 km (con un utilizzo misto di città, extra urbano e autostrada) ad un prezzo di 82 euro.

Assicurazione

Il discorso qui è ancora più complicato, a causa delle numerose attivazioni secondarie disponibili, al comune di appartenenza e all’età del conducente. A giudicare da quanto riportato in rete, facendo una media dei risultati raccolti, una copertura RCA base per un Volkswagen T-Roc 1.5 da 150 cavalli è di circa 700 euro all’anno. Valore che, come anticipato, potrebbe tremendamente lievitare o, perché no, ridursi a seconda delle clausole in gioco.

Manutenzione

Il service Volkswagen prevede tagliandi ben definiti, 30mila km o 2 anni, 60mila km o 4 anni e 90mila km o 6 anni. I tagliandi più “corposi” sono sicuramente quelli che scattano a partire da 60mila km (o 4 anni), che prevedono oltre al classico cambio olio, liquido dei freni e ispezione, anche l’eventuale sostituzione dell’olio del cambio DSG e trazione integrale 4Motion (se disponibili). Anche in questo caso per i prezzi ci siamo affidati all’esperienza degli utenti e, secondo quanto riportato mediamente in rete, a seconda del concessionario, il prezzo può variare da 200 (primo tagliando) a 350 euro (4 anni o 60mila km).

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro.