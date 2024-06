McLaren e BMW potrebbero unire le forze per un nuovo e potente ibrido plug-in

Il brand automobilistico McLaren sta considerando seriamente l'ingresso nel mercato dei SUV, e per questo potrebbe avvalersi della collaborazione con BMW. La notizia arriva da Carscoops, che ha intervistato Piers Scott, il responsabile delle comunicazioni globali di McLaren, in occasione di un evento stampa europeo.

Il progetto dello "hyper-SUV" di McLaren è ancora in una fase iniziale, senza decisioni definitive riguardo il design e la piattaforma di produzione. Tuttavia, sembra che BMW possa essere il candidato ideale per una partnership, dato l'impegno economico significativo che comporterebbe sviluppare una piattaforma ad hoc, un investimento che potrebbe superare il miliardo di dollari.

McLaren è in trattative con vari brand per la creazione di un SUV ibrido, potenzialmente equipaggiato con motori V6 o V8 già in uso sui modelli attuali del marchio. L'obiettivo sarebbe quello di sviluppare un SUV ibrido plug-in performante, paragonabile alla BMW XM.

Per quanto riguarda l'eventualità di un SUV completamente elettrico, quest'idea sembra meno allettante per McLaren al momento, a causa della mancanza di una richiesta di mercato adeguata per un modello che avrebbe un prezzo di listino intorno ai 500.000 euro. Nonostante ciò, la possibilità di un SUV elettrico non è esclusa per il futuro, spostando l'orizzonte possibile per un tale progetto al 2028, quando le batterie avranno presumibilmente raggiunto maggiore efficienza e performance.

Nel frattempo, McLaren spera di finalizzare un accordo entro il 2024 per iniziare lo sviluppo del SUV ibrido plug-in, targeting prestazioni e prezzi comparabili con la Ferrari Purosangue. Il volume di vendite previsto si aggirerebbe sugli 8.000 esemplari annui.