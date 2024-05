McLaren F1 celebra Senna con una nuova livrea, correrà al GP di Monaco

In occasione del trentennale dalla scomparsa di Ayrton Senna, figura emblematica della Formula 1, la scuderia McLaren ha deciso di rendere omaggio al campione brasiliano durante il GP di Monaco 2024. Questa gara sarà, più precisamente, la prossima domenica (26 maggio) e se ancora non sapete come vederla qui ci sono tutti i nostri consigli per seguirla gratis.

Per celebrare le cinque vittorie di Senna a Monaco, le monoposto di Oscar Piastri e Lando Norris sfoggeranno una livrea speciale, riflettendo i colori distintivi del casco del pilota.

La nuova livrea, realizzata in collaborazione tra il marchio Senna e OKX, sponsor di McLaren, presenta un dominante colore giallo sul musetto, sull’alettone anteriore, sulle pance e attorno all’abitacolo. Questo si contrappone ai toni di verde dell’alettone posteriore e di blu nella parte frontale della monoposto, riprendendo la palette iconica del casco di Senna. In aggiunta, per tutto il fine settimana del 24-26 maggio, il team e i piloti indosseranno delle tute personalizzate per l'evento.

Parallelamente, anche McLaren Automotive ha voluto partecipare all'omaggio, presentando una versione speciale della McLaren Senna, denominata Sempre. Quest'auto, progettata dal reparto McLaren Special Operations, riprende i medesimi colori della livrea delle monoposto F1 e vi incorpora ritratti di Senna realizzati con una tecnica a matrice di punti. Tale iniziativa mira a preservare e celebrare l'eredità di uno dei più grandi piloti nella storia della Formula 1.