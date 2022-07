Il termine hypercar è nato qualche anno fa quando, a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, sono arrivate sul mercato la Porsche 918 Spyder, la Ferrari LaFerrari e la McLaren P1; tutte e tre le auto sono spinte da una motorizzazione ibrida che le rende particolarmente performanti, e anche per questo motivo sono modelli molto desiderati dai collezionisti. Saranno proprio collezionisti dalle tasche molto profonde a darsi battaglia all’asta durante la quale sarà battuto l’esemplare numero 348 di 375 di McLaren P1 del 2015 apparsa sul sito Bring a Trailer.

Questa bella P1 è caratterizzata da una colorazione giallo intenso, chiamata non per niente ‘Volcano Yellow‘, impreziosita da tanti dettagli e pannelli in fibra di carbonio; la fibra corre anche sotto tutto il pianale dell’auto, così da renderla ancora più aerodinamica. L’auto è in condizioni praticamente perfette, e la cosa non ci sorprende considerato che non è praticamente mai stata utilizzata: il V8 twin-turbo da 3.8 litri di cilindrata ha percorso appena 490 km da quando è uscito dalla fabbrica. Il motore, come anticipato in apertura, è supportato da un sistema ibrido composto da un motore elettrico collegato alle ruote posteriori in grado di erogare 177 cavalli, che vanno a sommarsi a quelli del motore termico per un totale di 903 cavalli e 900 Nm di coppia. La batteria agli ioni di litio presente è da 4.7 kWh e permette di muoversi in modalità puramente elettrica per poco più di 10 km. All’interno troviamo rivestimenti in Alcantara di colore nero.

Solo un mese fa, sempre sulla piattaforma dedicata ad aste Bring a Trailer, è stata venduta un’altra McLaren P1, in colorazione ‘Volcano Red’, con pochissimi chilometri alla cifra record di 1.820.000 $, e non è da escludere che quest’altro esemplare di colore giallo riesca addirittura a superare quella cifra – in appena 6 ore di asta il prezzo ha toccato 1.1 milioni di dollari, e ora il prezzo è fermo a 1.2 milioni con la conclusione dell’asta prevista tra 11 giorni.