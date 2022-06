Sono passati quasi 10 anni da quando McLaren ha scelto il Paris Motor Show per mostrare al mondo la sua McLaren P1, l’hypercar con motorizzazione ibrida che ha aperto la strada ad un mercato che negli anni ci ha regalato altri modelli pazzeschi come la Porsche 918 Spyder; nonostante il successo però, negli anni la P1 non è mai stata proposta in una versione spider, ma ora tutto questo è destinato a cambiare grazie all’aiuto di Lanzante, un tuner specializzato in McLaren che si è cimentato con il difficile compito di rimuovere il tetto dalla McLaren P1 – sarà prodotta in 5 esemplari, il prezzo invece non è pubblico.

Il primo esemplare della McLaren P1 Spider è stato mostrato in occasione del Goodwood Festival of Speed che si è svolto in questi giorni, mentre le prime consegne sono attese entro la fine dell’anno: il progetto è stato portato avanti da Lanzante con il supporto di Paul Howse, il designer originale della P1, che ha fornito importanti informazioni tecniche durante lo studio di fattibilità che è stato necessario condurre per rimuovere il tetto dell’auto.

Il design ha ricevuto delle piccole modifiche, e ora la carrozzeria scorre fluida dal paraurti anteriore fino al retro dell’auto; dietro ai sedili sportivi sono state ricavate due pinne che svolgono l’importante funzione di convogliare aria fresca nel motore, che invece non ha subito particolari modifiche. Proprio come sulla P1 standard, sulla P1 Spider sarà presente il V8 twin-turbo da 3.8 litri in grado di erogare 903 cavalli e 900 Nm di coppia

Fortunatamente la McLaren P1 è realizzata su una base in fibra di carbonio che non necessita del tetto come elemento strutturare; pertanto, la P1 Spider riesce a mantenere la stessa rigidità del modello originale senza particolari aumenti di peso.

Rivisti anche gli interni, per renderli un po’ più resistenti agli agenti atmosferici: Lanzante ha utilizzato un tessuto che chiama “SuperFabric”, in grado di resistere alla pioggia e alla luce del sole più aggressiva, mentre il resto dell’abitacolo è stato modificato con elementi in fibra di carbonio.

Le 5 McLaren P1 Spider saranno realizzate su auto già vendute ai clienti finali che desiderano un’auto ancora più unica; il prezzo è sconosciuto, ma senza dubbio non sarà una cifra abbordabile considerato che la P1 standard costa circa 1.5 milioni di dollari al momento.