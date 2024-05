Mercedes-AMG A 45 S 2024, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

Dopo la prova di gennaio della CLA AMG 45 S, ora è la volta di provare la stessa motorizzazione sulla più piccola Classe A, una delle auto più apprezzate - o sognate - dai giovani che cercano un’automobile super sportiva dalle dimensioni contenute. È equipaggiata con un motore 2.0 litri turbo a quattro cilindri in grado di generare una potenza massima di 421 cavalli con 500 Nm di coppia.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,9 secondi, il sistema di trazione integrale 4MATIC+ assicura una trazione eccezionale in tutte le condizioni, mentre il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti garantisce cambi marcia rapidi e precisi.

Cosa mi piace

Partiamo dalla potenza del propulsore, impressionante e in grado di offrire, assieme al cambio automatico a 8 rapporti, una progressione continua e omogenea. Potrete giocare con differenti mappe che incidono sul modo in cui la potenza viene erogata e anche sulla dinamica di guida. Personalmente l’ho quasi sempre guidata in modalità Sport + o anche Race, situazione in cui si può provare la massima sportività. Ma è forse la tenuta di strada ad essere ancora più impressionante, permettendo una velocità di percorrenza, anche sul bagnato, che solo poche rivali possono sostenere. Lo sterzo risponde in maniera puntuale e l’auto comunica in maniera chiara il suo comportamento. È bello giocare con il cambio usando i pad a volante, anche a basse velocità, sfruttando gli otto rapporti.

Dal selettore al volante, di destra, potrete passare velocemente da una modalità all’altra. Mi piacerebbe avere la possibilità di poter passare tra due modalità preferite, mentre per passare dalla modalità “standard” a quella sportiva dovrete sempre passare tra altre modalità. La soluzione è impostare la modalità personalizzata con la risposta del motore e dinamica come vorrete, così da poter girare la rotella di un solo scatto, in un verso o l’altro, per passare tra le due mappe.

Ottima la posizione di guida, sportiva, con il sedere affossato nel sedile. Certo potrete anche impostare il sedile per una posizione più rilassata, ma sappiate che se cercate uno stile molto sportivo, potrete farlo, anche con i sedili standard, che offrono il giusto compromesso tra comodità e contenimento.

Molto comodo l’HUD che permette a colpo d’occhio di avere marcia e velocità sotto controllo, senza distrarsi dalla guida per abbassare gli occhi sul cruscotto digitale.

Il sistema di infotainment MBUX è uno dei migliori sul mercato, con grafica nitida e tempi di risposta rapidi. I comandi touch sul volante permettono di regolare facilmente le impostazioni di guida e altre funzioni senza distrarsi. Gli interni sono lussuosi e ben rifiniti, con materiali di alta qualità e dettagli curati, come le bocchette dell’aria con illuminazione ambientale.

Nonostante l’anima sportiva, la A 45 S riesce a offrire un buon livello di comfort. I sedili sportivi sono ben sagomati e supportano adeguatamente anche nei viaggi lunghi. Le sospensioni, seppur rigide, assorbono bene le asperità del manto stradale, rendendo la vettura adatta anche all’uso quotidiano. Molto fruibili anche i sedili posteriori.

Cosa non mi piace

Come al solito, con automobili di questo livello, più che caratteristiche veramente negative si tratta di dettagli o componenti soggettive. Non potete sperare di consumare poco carburante, anche viaggiando tranquillamente arriverete a percorre, al massimo, i circa 8 km al litro. Con una guida allegra non avrete problemi a dimezzare questo numero, segnando i 4 km al litro. Con un pieno difficilmente andrete oltre i circa 400 / 450 km di strada.

Gli ADAS di Mercedes, anche in questo caso, sono troppo severi. In più di un’occasione mi è venuta la voglia di disattivare la frenata di emergenza, poiché è sufficiente prendere una curva più velocemente del solito, o una rotonda, o anche avvicinarsi troppo a un’altra auto, e ritrovarsi con l’auto che inchioda inaspettatamente. Dico “inaspettatamente” perché non sto parlando di situazioni estreme, ma situazioni in cui c’è sempre stato un margine di sicurezza, ma non per l’automobile.

Ogni volta che si cambia la modalità di guida, sul display centrale viene mostrata la configurazione scelta, escludendo la visualizzazione di Android Auto / Carplay per molti secondi. Durante un viaggio ho continuato a cliccare sullo schermo per richiamare il navigatore ogni volta che cambiavo modalità di guida. È divertente passare a una modalità all’altra in base alla situazione, e questo continuo cambio d’immagine sul display inficia l’ergonomia d’uso dell’infotainment.

In condizioni urbane, dove buche, dossi e altre imperfezioni sono la normalità, la rigidità dell’auto si sente, e scricchiolii vari accompagnano il viaggio. Ammortizzatori più morbidi e veloci per - l’ostico - ambiente urbano sarebbero benvenuti.

Seppur l’abitacolo sia molto vivibile in termini di spazi offerti, qualche compromesso sul bagagliaio è d’obbligo, nonostante sia nella media della categoria. Il nostro modello aveva il portellone manuale, qualcosa di anomalo su un’auto che parte da un prezzo di oltre 70mila euro.

Chi dovrebbe acquistarla?

La Mercedes AMG A 45 S è perfetta per chi cerca una berlina sportiva che non scende a compromessi in termini di prestazioni, guidabilità, tecnologia e lusso. È ideale per gli appassionati di guida che desiderano un’auto versatile, capace di offrire emozioni su strada e comfort nel quotidiano.

Nel segmento delle berline sportive, le rivali principali includono: Audi RS3 Sportback, con il suo motore a cinque cilindri da 407 cavalli, e BMW M2, con il suo propulsore a sei cilindri da 410 cavalli. Due modelli assolutamente vicini alla super berlina di Mercedes-AMG, anche in termini di prezzo.

Se non è solo la potenza e la dinamica di guida che vi interessa, ma anche la parte tecnologica e la qualità degli interni, Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ è una delle migliori sportive oggi disponibili.

Unica nota negativa è ovviamente il prezzo, a cui aggiungere il superbollo.