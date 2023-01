Qualche giorno fa la pagina ufficiale di Mercedes-AMG ha pubblicato alcuni scatti di una Mercedes-AMG One durante la consegna, o per la precisione, del primo esemplare completato e consegnato al fortunato proprietario: l’auto è stata consegnata in Germania, lo si può intuire dalle targhe visibili in foto, e può vantare una bellissima colorazione nera con alcun dettagli verde Petronas e altri di colore rosso – a differenza di tutti gli esemplari avvistati dalla stampa nei mesi scorsi, che sfoggiavano sempre colorazioni stravaganti.

Mercedes-AMG One promette prestazioni quasi impossibili da pareggiare, almeno su strada pubblica, tanto che lo stesso CEO del marchio, Ola Kallenius, scherzò ai tempi dicendo che il consiglio di amministrazione doveva essere ubriaco nel momento in cui è stato dato il via libera a questo progetto: One è realizzata utilizzando un motore di derivazione Formula 1, è dotata di elementi aerodinamici attivi e tante componenti di ultimissima generazione, tutti aspetti che hanno reso il progetto particolarmente complicato poiché l’auto è omologata alla circolazione su strada.

Ad aumentare la curiosità nei confronti della One ci ha pensato, come spesso accade con queste auto, il giro al Nurburgring: la pazzesca Mercedes-AMG ha girato in 6:35.183, 8 secondi in meno rispetto al precedente record registrato dalla Porsche 911 GT2 RS di Manthey Racing, facendo segnare il miglior tempo mai registrato con un’auto omologata alla circolazione stradale. Secondo AMG, la One avrebbe potuto registrare un tempo ancora più basso di quanto già visto, a causa delle condizioni climatiche leggermente avverse durante i test sulla pista tedesca.

La speranza è che queste auto, prodotte in tiratura limitata di appena 275 esemplari venduti ad una cifra intorno ai 3 milioni di euro, possano mostrare tutti i loro muscoli sui circuiti più veloci e tecnici del mondo, ma è assai più probabile che questi gioielli finiscano in un garage a temperatura controllata dal quale usciranno molto raramente.