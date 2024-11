Anche Mercedes AMG avrà il suo super SUV elettrico

Mercedes ha annunciato che la divisione AMG è al lavoro per sviluppare un super SUV elettrico basato sulla sua architettura EV proprietaria: la AMG.EA. Il nuovo modello, previsto per il 2026, si propone come rivale della Lotus Eletre, della futura Porsche Cayenne Electric e della BMW XM a benzina.

Questo veicolo sarà interamente progettato da AMG, anziché essere basato su un modello esistente come l'EQS SUV. L'architettura AMG.EA, evoluzione della piattaforma MB.EA di Mercedes, utilizzerà avanzati motori elettrici forniti dall'azienda britannica Yasa.

La piattaforma AMG.EA potrà supportare due motori su ciascun asse, suggerendo che i modelli più estremi basati su questa architettura potrebbero superare comodamente i 1000 CV di potenza. Inoltre, il sistema elettrico sarà da 800V e utilizzerà un pacco batterie specifico AMG con anodo in silicio.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per Mercedes-AMG nel settore dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. La scelta di sviluppare un'architettura dedicata e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia dimostrano l'impegno del marchio nel mantenere la sua posizione di leader nel segmento delle auto sportive di lusso, anche nell'era dell'elettrificazione.

Di fronte a tutte queste caratteristiche, una domanda è spontanea: serviva davvero un super SUV elettrico da oltre 1.000 CV? Probabilmente, no. E non si tratta di essere scettici, quanto piuttosto di fare i conti con la realtà. Le auto elettriche vivono già un periodo di grande incertezza, e questi prodotti non sono di certo uno strumento utile a rivitalizzare le vendite.

Sicuramente, questo modello rappresenterà la massima espressione delle competenze e capacità tecniche a disposizione del marchio di Stoccarda, e permetterà di ottenere prestazioni e una dinamica di guida di alto livello. Ma è scontato che sia così, per una vettura con queste caratteristiche e un prezzo che- ipotizziamo - supererà abbondantemente i 150 mila euro. Però, se anche le berline EQE ed EQS sono lontanissime dagli obiettivi di vendita e dalle preferenze del pubblico, sarà complicato che questo super SUV possa rappresentare una svolta in questo senso.