Prosegue senza sosta lo sviluppo della nuova Mercedes-Benz Classe E, il cui debutto è atteso nel corso del 2023: non è la prima volta che un prototipo della nuova Classe E viene avvistato durante i test in strada, ma questo esemplare sembra aver subito ulteriori modifiche rispetto all’avvistamento precedente – il video che vi riportiamo, che ci mostra proprio la Classe E con qualche camuffamento sui paraurti, è stato pubblicato dal canale youtube walkoARTvideos.

La Classe E avvistata, come anticipato, è camuffata solo sui paraurti e si mostra in un colore molto chiaro che ci aiuta a notare alcuni dettagli della linea esterna: la silhouette dell’auto è la classica da berlina, ma lungo le fiancate possiamo vedere come la linea che normalmente collega i fari anteriori con quelli posteriori sia interrotta, come spezzata in due per dare un’impressione di dinamismo. Anche le maniglie delle portiere sono cambiate, ora integrate nel profilo della portiera come già visto sulla nuova Classe S; i cerchi installati su questa Classe E sono dei semplici cerchi neri, ben lontani da quelli che proporrà Mercedes una volta conclusi i lavori di sviluppo.

Infine i paraurti, l’unica parte dell’auto ancora camuffata: è qui che probabilmente si sta concentrando il lavoro dei designer di Mercedes, ed è qui che ci aspettiamo di vedere le maggiori differenze estetiche una volta svelata l’auto nella sua veste definitiva. Secondo alcuni, non è da escludere che il design della nuova Classe E riprenda a piene mani lo stile già ammirato sulla nuova Classe S.

Passando invece all’interno dell’auto, è lecito aspettarsi un importante aggiornamento a livello tecnologico per portare la Classe E allo stesso livello dei gli ultimi modelli, compresi quelli elettrici: è già stato avvistato un display touchscreen particolarmente ampio e molto simile a quello presente su Mercedes EQE, ed è assai probabile che l’intera plancia venga rifinita con un pannello in vetro a coprire gli ampi display – uno dedicato al guidatore e uno al sistema di infotainment.

Come anticipato, il debutto di Mercedes-Benz Classe E è atteso nel 2023, con le prime disponibilità in concessionario invece previste per il 2024.