La casa automobilistica Mercedes costretta a richiamare diverse vetture per un problema ai freni. Non è la prima volta che una casa costruttrice si trova a dover fare i conti con il richiamo delle vetture per problemi che potrebbero mettere a rischio i possessori dei veicoli colpiti. I veicoli coinvolti sono stati costruiti fra il 2006 e il 2012 e possono manifestare un problema all’impianto frenante.

Nelle scorse ore il brand automobilistico ha deciso di ordinare il richiamo di oltre 292.000 vetture a causa di un problema che sarebbe stato rilevato ai freni: molti dunque gli esemplari interessate al richiamo. Nello specifico, le vetture richiamate dalla divisione statunitense della casa automobilistica della Stella sono serie ML, GL e Classe R tra cui i model year 2006 e 2012.

La stessa Reuters, citando alcuni documenti dell’ente governativo NHTSA, sottolinea che il richiamo sembrerebbe legato alla possibilità che la comparsa di ruggine sull’alloggiamento del servofreno, motivo per cui si potrebbero creare malfunzionamenti con conseguente aumento del rischio di incidenti. Nonostante la possibile comparsa di tali problemi al veicolo, è importante sottolineare che finora non sono stati segnalati casi di incidenti o lesioni a persone. La stessa casa automobilistica Mercedes rende noto che procederà a tutte le riparazioni a proprie spese con un concessionario ufficiale che si occuperà di coordinare il trasporto nel caso in cui il conducente abbia bisogno.

Nello specifico, 292.287 veicoli coinvolti nel richiamo sono negli Stati Uniti mentre sono 31.577 le vetture richiamate in Canada. A partire dal prossimo 27 maggio Mercedes-Benz si occuperà di contattare tutti gli utenti coinvolti nel richiamo per invitarli a portare la loro vettura in officina.