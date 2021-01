Mercedes EQA, primo sguardo agli interni: eleganza “minimal”

Tra pochissimo la casa automobilistica tedesca svelerà al mondo intero il nuovo, attesissimo crossover elettrico Mercedes EQA. Di recente, ne avevamo parlato poiché – il veicolo – era stata avvistato grazie ad alcune foto spia. Tuttavia, in vista del suo debutto – previsto per la giornata di domani, 20 gennaio 2021, e potrà essere seguito a partire dalle ore 11.00 su YouTube – è bene dare una prima occhiata a quelle che saranno le peculiarità che andranno a caratterizzare l’abitacolo dell’auto. Il crossover EQA, secondo quanto affermato dalla stessa azienda, arriverà sul mercato europeo nel corso di questa primavera.

Tuttavia, inizialmente è previsto solamente il lancio di una delle versioni che saranno disponibile del SUV compatto prodotto dalla casa automobilistica Mercedes. Infatti, sarà l’EQA 250 il modello disponibile al momento del lancio. Si tratta di una versione in grado di erogare una potenza da circa 190 CV (140 kW), alla quale farà seguito un’ulteriore versione del SUV – a trazione integrale – da circa 268 CV (200 kW). Per il momento, la casa tedesca non ha svelato in maniera dettagliata quali saranno le specifiche tecniche dell’attesissimo crossover, nonostante ciò – alcune voci di corridoio – sembrano affermare che il SUV elettrico potrà garantire un’autonomia di 400 km grazie al pacco batteria da 60 kWh.

Invece, per quanto riguarda gli interni – grazie ad una immagine teaser, diffusa di recente – è possibile notare immediatamente che la cabina dell’EQA è disegnata da linee decisamente minimali. Inoltre, sembrerebbe che il colore predominante all’interno dell’abitacolo sia un colore scuro, reso maggiormente elegante dagli evidenti riflessi blu. La console è composta, invece da un display posizionato nella parte superiore e non mancano le prese d’aria – 3 per l’esattezza – illuminate. La casa automobilistica tedesca, sembra aver confermato che il SUV EV avrà in dotazione standard anche l’innovativo sistema di navigazione Electric Intelligence, grazie al quale sarà possibile calcolare il percorso più congruo in base alle esigenze del guidatore.

Lo scarso “camuffamento” dei prototipi del crossover elettrico visti sin ora, ha reso possibile capire – a grandi linee – quali saranno invece le gli elementi che andranno a caratterizzare il design esterno dell’EQA. Griglia anteriore chiusa e fari sottili orizzontali sono solo alcune delle peculiarità che contraddistingueranno il nuovo SUV elettrico del marchio Mercedes.