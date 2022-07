Dopo la recente presentazione ufficiale, il nuovo Mercedes GLC si prepara al debutto sul mercato. Il nuovo SUV della casa tedesca è già disponibile sul sito Mercedes tramite il configuratore online che consente ai potenziali acquirenti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze del nuovo GLC.

Per i suoi clienti in Italia, Mercedes propone il nuovo Mercedes GLC con un prezzo di partenza di 61.345 euro. La gamma del SUV è composta da sei diversi allestimenti (Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced, AMG Advanced Plus, AMG Premium ed AMG Premium Plus).

Per quanto riguarda le motorizzazioni, per il momento, in Italia il nuovo Mercedes GLC arriva sul mercato con le unità quattro cilindri da 2 litri di cilindrata abbinate al sistema mild hybrid a 48 V in grado di garantire un boost di 23 CV. A disposizione della clientela ci sono le versioni 200 e 300 benzina, rispettivamente da 204 CV e 258 CV.

Mercedes GLC

C’è poi la probabile best seller 220d. La variante a gasolio del nuovo Mercedes GLC è in grado di garantire una spinta di 197 CV con un consumo di 5,2 litri per ogni 100 chilometri e 136 grammi di CO2 al chilometro per quanto riguarda le emissioni. Al momento, tutta la gamma del GLC è disponibile con trazione integrale. Le motorizzazioni, inoltre, sono abbinate al cambio automatico 9G-Tronic. La casa tedesca ha abbandonato il cambio manuale.

Nei prossimi mesi, è atteso il debutto delle varianti plug-in hybrid benzina, la 300 e e la 400e, del nuovo Mercedes GLC che andranno a completare la gamma garantendo oltre 100 chilometri di percorrenza a zero emissioni. In arrivo c’è anche la 300de con sistema plug-in hybrid diesel.