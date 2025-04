Mercedes prepara novità per l'AMG C63, ma niente ritorno al V8

Mercedes-AMG ha deciso di riscrivere una pagina importante della storia della sua C63, modello tra i simboli della potenza tedesca su strada. Secondo fonti ben informate, il colosso automobilistico si prepara a una svolta significativa per risollevare le vendite del suo modello sportivo, deludenti rispetto alle aspettative. Il cambio di rotta prevede l'abbandono dell'attuale configurazione ibrida a quattro cilindri in favore di un nuovo sei cilindri, mantenendo però l'anima elettrificata che caratterizza la generazione attuale.

L'attuale Mercedes-AMG C63 S E Performance non ha convinto pienamente il pubblico nonostante i suoi impressionanti 671 cavalli di potenza combinata e 1.018 Nm di coppia. La scelta di abbinare un motore turbo da 2.0 litri a quattro cilindri con un motore elettrico posteriore, una batteria da 6,1 kWh e trazione integrale 4MATIC+ non ha entusiasmato gli appassionati del marchio, storicamente legati alla voce roca dei propulsori V8 che hanno caratterizzato per anni le versioni AMG.

La soluzione individuata dagli ingegneri della casa della stella a tre punte consiste nell'adozione di un nuovo propulsore biturbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri, simile a quello già utilizzato su altri modelli come la E53, ma significativamente più potente in questa applicazione. Questo motore andrebbe a sostituire l'attuale quattro cilindri, considerato da molti troppo "modesto" per una vettura del calibro della C63, nonostante le prestazioni di tutto rispetto.

Secondo quanto riportato da Autocar, il restyling previsto per il prossimo anno non si limiterà alla sostituzione del motore termico. Verrebbe infatti modificata anche la configurazione ibrida, spostando il motore elettrico dalla posizione posteriore attuale a una collocazione "sandwich" tra il propulsore termico e la trasmissione. La nuova architettura ibrida dovrebbe garantire una potenza complessiva superiore ai 650 cavalli e una coppia di oltre 880 Nm.

Gli appassionati del marchio probabilmente speravano in un ritorno al glorioso V8, ma questa strada è risultata impraticabile per motivi tecnici. Le fonti citate dalla rivista britannica spiegano che l'installazione del V8 biturbo da 4,0 litri richiederebbe "significative modifiche strutturali" alla piattaforma della C-Class, oltre a una "nuova serie di crash test e approvazioni normative". Un investimento difficilmente giustificabile per un modello lanciato ormai quattro anni fa e che verosimilmente verrà sostituito da una nuova generazione nel prossimo futuro.

Il nuovo powertrain non sarà esclusiva della C63 rinnovata, ma dovrebbe equipaggiare anche la GLC 63 prevista per il 2027, creando una coerenza tecnologica tra i modelli AMG di questa fascia. Per gli irriducibili amanti dei propulsori a otto cilindri, una piccola consolazione arriva dalla futura gamma CLE 63, che secondo le indiscrezioni manterrà un motore V8 biturbo con albero a gomiti piatto, garantendo quel sound inconfondibile che ha reso celebri le AMG in tutto il mondo.

Il cambio di strategia rappresenta un tentativo concreto di Mercedes-AMG di trovare un equilibrio tra le sue tradizioni sportive e le esigenze di un mercato sempre più orientato verso l'elettrificazione. L'adozione di un sei cilindri, storicamente considerato un motore nobile e prestigioso, potrebbe rappresentare il giusto compromesso per attrarre sia i puristi che i clienti attenti alle nuove tecnologie e alle prestazioni elettrificate.