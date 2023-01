Mercedes dirà presto addio al marchio EQ: a diffondere la notizia è il quotidiano tedesco Handelsblat, lo stesso che nel riportare la notizia cita fonti interne al costruttore di Stoccarda.

Secondo quanto scritto da Hendelsblat, la casa automobilistica tedesca dirà addio al marchio EQ dalla prossima generazione di elettriche compatte che arriverà sul mercato a partire dal 2024. L’obiettivo della casa automobilistica Mercedes sarebbe, infatti, quello di ottimizzare le strategie del marchio, puntando tutto sulle nuove auto a emissioni zero.

In tale prospettiva, anche l’amministratore delegato del marchio, Ola Kallenius, avrebbe sottolineato la volontà della Casa tedesca di intraprendere una nuova strategia per affermare il valore dell’elettrico nel futuro dei piani di vendita.

Non dimentichiamo però che il marchio EQ ha finora svolto un ruolo inevitabilmente importante per Mercedes. Il marchio EQ è stato presentato per la prima volta nel 2016 e portato al debutto nel 2019 con la EQC. Un marchio a cui Mercedes ha poi deciso di affiancare nel corso degli anni anche i brand EQ Power ed EQ Boost per ibride plug-in ed elettriche.

L’identificazione del segmento delle elettriche con un marchio dedicato non avrà più senso nei prossimi anni dato che Mercedes prevede di diventare un marchio solamente elettrico entro il 2030. Con l’arrivo di modelli a emissioni zero, l’obiettivo di Mercedes sembra dunque essere quello di istituire una denominazione semplificata per tutte le sue vetture.

La Mercedes ha in programma di abbandonare il marchio già verso la fine del 2024, probabilmente in concomitanza con la nuova piattaforma MMA dedicata a modelli compatti ed esclusivamente elettrici.