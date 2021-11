Mercedes Vision EQXX, l’elettrica da 1.200 km di autonomia si prepara al debutto

Il prototipo Vision EQXX di Casa Mercedes si prepara a fare il suo debutto a gennaio 2022. Il prototipo, annunciato dalla casa automobilistica tedesca lo scorso luglio, verrà mostrato ufficialmente il 3 gennaio 2022: a confermare la notizia è un post creato da Markus Schafer sul suo profilo Linkedin. Non a caso, il concept Vision EQXX è il risultato del grande lavoro che Mercedes sta portando avanti per elettrificare la sua gamma di veicoli. Nel dettaglio, Vision EQXX promette di raggiungere i 1.200 km di autonomia tra una ricarica e l’altra; la Mercedes sarebbe dunque in grado di percorrere circa 10 km al kWh.

Secondo quanto affermato da Mercedes, la Vision EQXX si distinguerà per le caratteristiche aerodinamiche, con un Cx inferiore a quello dell’ammiraglia elettrica EQS (0,20).

In termini di aerodinamica questo progetto mira ad andare anche oltre ciò che è stato raggiunto con l’EQS, già l’auto prodotta in serie con Cx più basso al mondo di sempre. E stiamo anche lavorando per aumentare la densità energetica di un ulteriore 20% a livello di cella rispetto all’EQS. Ora, Vision EQXX è destinato a diventare il veicolo elettrico più efficiente che abbiamo mai costruito, con un’autonomia reale di oltre 1.000 km, ha commentato Markus Schafer, capo del dipartimento di ricerca e sviluppo di Mercedes.

Non mancheranno tuttavia novità tecnologiche relative alle batterie ad altissima densità energetica e sul motore sviluppato dall’ingegneria della F1, la High Performance Powertrain division.

Oggi parliamo del futuro di Mercedes-Benz. E naturalmente si tratta più o meno di numeri, fatti e dati. Ma sappiamo tutti che la vera magia accade quando risultati tecnologici impressionanti diventano realtà in un’auto. Ecco perché sono molto orgoglioso di darvi un’anteprima della nostra Vision EQXX, ha aggiunto Schafer.

Mercedes ha recentemente rilasciato una serie di annunci per quanto riguarda la sua transizione accelerata all’elettrificazione; a partire dal 2022 offrirà un modello completamente elettrico in ogni segmento e dal 2025 ogni modello venduto sarà offerto in una declinazione elettrificata. Sempre nel 2025, Mercedes lancerà tre nuove architetture EV da utilizzare nell’intero portafoglio di prodotti: MB.EA per le autovetture di medie e grandi dimensioni, AMG.EA per i modelli ad alte prestazioni e Van.EA per i veicoli commerciali. Attesa anche la realizzazione di nuovi complessi dedicati alla produzione di batterie.