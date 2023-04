MG si prepara a un momento storico, quello della presentazione della nuova sportiva MG Cyberster, un chiaro omaggio alle sportive MG del passato: stavolta l’alimentazione è 100% elettrica e la potenza è abbondante, ben 536 cavalli nella versione a doppio motore e trazione integrale, ma non mancherà anche una versione a motore singolo e trazione posteriore.

Le prime immagini della versione definitiva della MG Cyberster ci arrivano dalla Cina, più preicsamente dal Ministero per l’Industria e l’Information Technology, a pochi giorni dal debutto ufficiale previsto per il Shanghai Auto Show della prossima settimana.

Forse ricorderete le sembianze del concept della Cyberster, disegnato con linee molto più futuristiche e complicate, mentre la versione definitiva è senza dubbio più semplice e in linea con i design attuali, senza strafare; il risultato è senza dubbio positivo e sicuramente quest’auto – in un periodo storico dominato da SUV e crossover – farà gola a tanti appassionati di auto dalle prestazioni sportive.

MG Cyberster Concept

Tra le caratteristiche principali si nota subito il tetto ripiegabile in tessuto – disponibile in colore nero e rosso – e i gruppi ottici posteriori, realizzati a forma di freccia; le possibilità di personalizzazione comprenderanno anche i cerchi, disponibili in versioni da 19 e 20 pollici.

Come anticipato, le motorizzazioni disponibili saranno due: la versione top di gamma è dotata di due motori elettrici, uno all’anteriore da 201 cv e uno al posteriore da 335 cavalli, mentre la versione d’ingresso ha un solo motore da 310 cavalli sull’asse posteriore. La velocità massima è stimata in circa 200 km/h per entrambe le versioni, con lo scatto da 0 a 100 km/h che dovrebbe essere coperto in circa 3 secondi – almeno così fu per il concept. Al momento non abbiamo invece informazioni riguardanti il pacco batterie, per cui non possiamo fare nessuna speculazione sull’autonomia, sappiamo soltanto che il pacco batterie sarà realizzato da SAIC. Il peso dell’auto è di circa 2000 kg.

Il 18 aprile scopriremo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova MG Cyberster, quando farà il suo debutto al Shanghai Auto Show.