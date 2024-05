Il bug che ha tormentato gli utenti di Microsoft 97 per decenni è stato finalmente risolto

L'ultima versione di Wine 9.8 è ora disponibile, segnando un passo avanti significativo nell'ambito del software open-source che consente di eseguire videogiochi e applicazioni Windows su diverse piattaforme, tra cui Linux, Chrome OS e macOS. Questo aggiornamento bimensile si distingue per l'introduzione di miglioramenti e correzioni che ampliano la compatibilità e l'efficienza del programma.

Ebbene, una delle novità più rilevanti di Wine 9.8 è l'aggiornamento del Mono engine alla versione 9.1, un avanzamento che promette di ottimizzare le prestazioni e la compatibilità delle applicazioni .NET all'interno dell'ambiente Wine. Inoltre, il supporto per RPC/COM è stato migliorato sui dispositivi ARM, una mossa che si prevede amplierà ulteriormente le possibilità di utilizzo di Wine su una gamma più vasta di hardware.

La versione 9.8 si distingue, però, per la risoluzione di 22 bug precedentemente noti, che spaziavano da problemi relativi all'installazione di Microsoft Office 97 a malfunzionamenti del launcher di Battle.net, passando per varie altre questioni tecniche ora risolte. Uno degli aspetti più significativi di questo ciclo di correzioni è stato proprio l'intervento sulla problematica che impediva l'installazione di Office 97, un fastidio che affliggeva gli utenti di Wine sin dal 2005. Dopo anni di tentativi e sviluppi, con la versione 9.8, è stato finalmente risolto creando la tipologia libreria stdole32.tlb in formato SLTG.

Quest'ultimo aggiornamento si conferma un passo importante verso il continuo arricchimento delle funzionalità e l'espansione della compatibilità del software, rimarcando l'impegno della comunità dello sviluppo open-source nel rendere accessibili le applicazioni e i giochi Windows su un numero sempre maggiore di piattaforme. Dettagli più approfonditi su tutte le modifiche e le novità introdotte con Wine 9.8 sono disponibili sull'annuncio di rilascio che si può consultare direttamente nella pagina ufficiale di Wine.