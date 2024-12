MG promette batterie semi-solide economiche per il 2025

MG, marchio di proprietà di SAIC, lancerà nel 2025 un veicolo elettrico alimentato da una batteria semi-solida. Il nuovo modello promette un'autonomia superiore a 1000 km secondo lo standard CLTC (i parametri cinesi di omologazione) e prestazioni di ricarica eccellenti, senza un aumento significativo del prezzo rispetto alle batterie tradizionali.

Questa mossa rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia delle batterie per veicoli elettrici. Le batterie semi-solide sono considerate un ponte tra le attuali batterie agli ioni di litio e le future batterie allo stato solido, offrendo potenzialmente maggiore densità energetica e sicurezza.

Il nuovo veicolo MG sarà probabilmente imparentato con la berlina IM L6, anch'essa di proprietà SAIC, che monta una batteria semi-solida da 133 kWh. L'IM L6 vanta una piattaforma da 800 volt e una potenza di ricarica di 400 kW, che consente di aggiungere 400 km di autonomia in soli 12 minuti. A differenza dell'IM L6, dove la batteria semi-solida è un'opzione premium, il nuovo modello MG la offrirà di serie. Questo potrebbe rendere la tecnologia più accessibile a un pubblico più ampio, considerando il successo di MG in Europa con modelli competitivi come l'MG4 EV.

Nonostante le promettenti specifiche, il successo del nuovo veicolo MG dipenderà dalla percezione dei consumatori riguardo all'affidabilità e alla longevità di questa nuova tecnologia di batterie. Il prezzo - promesso - competitivo e le prestazioni superiori potrebbero tuttavia rappresentare un forte incentivo all'acquisto.

Il lancio del veicolo elettrico MG con batteria semi-solida è previsto per la prima metà del 2025, con l'inizio delle vendite entro la fine dell'anno. Questo posizionerà MG come uno dei primi produttori a portare sul mercato di massa questa tecnologia innovativa, potenzialmente ridefinendo gli standard del settore in termini di autonomia e velocità di ricarica.