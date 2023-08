La tanto attesa variante incentrata sulle prestazioni dell’MG4 EV con il soprannome di XPower è stata ufficialmente confermata per il mercato e verrà fornita con un propulsore elettrico a doppio motore e un prezzo sorprendente. Conosciuta con il nome di XPower, le modifiche esterne rispetto all’MG4 standard sono limitate ai cerchi in lega da 18 pollici montati su pneumatici Bridgestone Turanza, l’XPower verniciato di arancione pinze dei freni, accenti di finitura lucida e l’esclusiva tonalità esterna Racing Green. Tuttavia, il modello ottiene significativi aggiornamenti meccanici sotto la pelle, con MG che promette prestazioni che rivaleggiano con le hyper-hatch.

Il propulsore combina due motori elettrici – 150 kW nella parte anteriore e 170 kW nella parte posteriore – per una potenza combinata fino a 429 CV e 600 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote con l’aiuto del Dynamic Cornering Control System che combina un differenziale autobloccante elettronico con il torque vectoring. Ciò è sufficiente per spingere la “MG di serie più potente di sempre” da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La batteria è di 64 kWh con un’autonomia di 385 km.

Inoltre, MG4 XPower è dotata di una configurazione del telaio più sportiva che include sospensioni più rigide del 25% (molle e ammortizzatori ricalibrati più barre antirollio più rigide), sterzo più preciso, un set di freni a disco da 345 mm (13,6 pollici) e un’impostazione più dinamica per la frenata rigenerativa.

Paralellamente, il marchio anticipa anche la Trophy Extended Range che, come suggerisce il nome punta tutto sull’autonomia offrendo una percorrenza massima nel ciclo WLTP di di 520 km, con la possibilità di ricaricare fino a 144 kW in corrente continua per passare dal 10 all’80% di “pieno”. Il motore qui è uno solo, anteriore, e la batteria da 77 kWh.

Parlando dei prezzi, si passa dai 30.790 euro della Standard ai 34.790 euro della Comfort, per poi salire ai 36.790 euro della Luxury e ai 40.290 euro della Trophy Extended Range. Infine, il top di gamma è la Xpower da 41.290 euro.