[Sondaggio] Tesla Full Self-Driving non convince secondo i report, quali sono i motivi?

Tesla Full Self-Driving (FSD) rappresenta una delle più ambiziose frontiere nell'ambito dell'automazione dei veicoli. Promosso da Elon Musk come una svolta epocale nell'industria automobilistica, questo sistema integra un insieme di tecnologie avanzate volte a consentire ai veicoli Tesla di guidare autonomamente su strade urbane e autostrade, senza l'intervento diretto del conducente.

Al centro dell'attenzione ci sono le promesse di Musk, estremamente ambiziose ma sempre troppo lontane dalla realtà a causa di una serie di sfide tecniche, regolamentari e di sicurezza che devono essere superate.

Anche il prezzo del pacchetto FSD (7.500 euro in Italia) di Tesla è stato oggetto di discussione, poiché è stato sottoposto a frequenti variazioni nel corso del tempo. Inizialmente, il costo aggiuntivo per l'opzione FSD era limitato, ma è aumentato man mano che il software ha mostrato progressi e nuove funzionalità. Tuttavia, l'investimento è presentato come un'opportunità di accesso anticipato a un futuro di guida autonoma, con l'implicazione che il valore del sistema aumenterà man mano che nuove funzionalità saranno rilasciate.

Le promesse di Musk includono una serie di funzionalità che trasformeranno radicalmente l'esperienza di guida, come il parcheggio automatico, il cambio di corsia automatico, il rilevamento degli ostacoli avanzato e il riconoscimento dei semafori e dei segnali stradali. Tuttavia, fino ad oggi, il software FSD è stato oggetto di critiche per la sua inconsistenza e per le sue prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative.

Ci si aspetta che il Tesla FSD raggiunga livelli di sicurezza superiori a quelli dei conducenti umani, poiché i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere in grado di elaborare una quantità di dati molto superiore rispetto a quanto un essere umano possa gestire. Tuttavia, la sicurezza è una preoccupazione fondamentale e devono essere affrontate questioni cruciali come la responsabilità legale in caso di incidenti e le questioni etiche legate alla programmazione dei veicoli in situazioni di emergenza.

Di recente, un report di YiPitData ha evidenziato come gli acquirenti di Tesla siano poco consistenti e soddisfatti nelle prestazioni di FSD, tanto da non continuare il periodo di prova gratuito. Secondo quanto emerso, infatti, solo il 2% della platea degli utilizzatori avrebbe deciso di acquistare il pacchetto completo.

Ora la domanda la rivolgiamo a voi, appassionati e presumibilmente proprietari di un veicolo Tesla: cosa ne pensate di FSD?