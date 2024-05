Toyota Yaris Cross 2024, ora ha 130 cavalli e maggiore sicurezza

Toyota ha appena annunciato l'aggiornamento della Yaris Cross 2024, la nuova crossover della casa giapponese che punta tutto su un design rinnovato e delle prestazioni davvero interessanti. La novità più significativa per il nuovo modello riguarda l'arrivo del propulsore Hybrid 130, che affianca il precedente motore da 115 CV, garantendo prestazioni superiori senza incidere sui consumi.

Il motore della nuova Yaris Cross offre ben 130 CV e migliora l'accelerazione, riducendo il tempo nello sprint da 0 a 100 km/h di circa mezzo secondo. Nonostante l'aumento delle prestazioni, l'efficienza nei consumi rimane competitiva, variando tra 4,5 e 5,2 l/100 km. Questi miglioramenti sono accompagnati da un aumento del comfort acustico, grazie all'introduzione di pannelli fonoassorbenti più efficaci e l'utilizzo di vetri più spessi per parabrezza e finestrini.

Interni

Per quanto riguarda gli interni, la Yaris Cross 2024 è stata arricchita con una strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici che offre la possibilità di selezionare tra quattro diverse grafiche personalizzate. L'infotainment è disponibile nei formati da 9 o 10,5 pollici e offre funzionalità basate su cloud, una capacità di calcolo migliorata e un sistema di comandi vocali attivabile con la frase "Hey Toyota".

In aggiunta, l'aggiornamento include il sistema MyT, che consente di utilizzare lo smartphone come chiave digitale del veicolo. Anche i sistemi di sicurezza attiva, noti come Adas, sono stati migliorati. Il pacchetto T-Mate è ora offerto di serie in tutte le versioni, potenziato dalla connettività di bordo che permette aggiornamenti software da remoto.

Uno degli aggiornamenti più rilevanti al pacchetto Adas è la capacità della frenata automatica con rilevamento delle motociclette e l'introduzione del sistema Emergency Driving Stop System, che interviene fermando il veicolo in caso di malore del conducente.

Prezzi e allestimenti

Yaris Cross sarà disponibile in quattro allestimenti – Active, Trend, Lounge e GR Sport, e la nuova Premiere Edition disponibile per un periodo limitato. I prezzi partono da 28.650 euro. Il modello con il nuovo motore Hybrid 130 parte da 33.400 euro, con possibilità di sconto grazie alla campagna We Hybrid, che offre una riduzione di 3.500 euro sui prezzi elencati.